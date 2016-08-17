Sırra kadem basan 'FETÖ'nün hava imamı' Öksüz'ün 'SIR' plakalı aracı Kaynak Holding'in çıktı

Kaynak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayyum İmran Okumuş, darbe girişiminde Akıncı Üssü civarında yakalanan ve serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karışan Adil Öksüz'ün kullandığı 'SIR' plakalı aracın, Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren Gurmet AŞ’den alındığını açıkladı. Öksüz ayrıca Gurmet A.Ş.’ye ait olan Çamlıca'daki bir villada uzun süre yaşamış. İki yeğeni bu firmada çalışmış.

Kayyuma devredilen Kaynak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İmran Okumuş, FETÖ'nün Amerika'daki 400 dönüm çiftliğinin parasının 27 Temmuz 2016'da el koyulan Abdullah Katırcıoğlu'na ait bir şirketten gittiğini belirterek, "Yani Amerika'daki merkezin parası Türkiye'den gitmiştir. Burası 2005'te alınmış, ipotek konulmuş, sonrasında 17 Aralık 2015'te ABD'deki bir şirkete (Golden Generation Worship&Retreat Center) bağışlanmış" dedi.

Kaynak Holding'e bağlı Katırcıoğlu İnşaat'ın, Ümraniye Tepeüstü'ndeki AK Ofis binalarındaki şubesinde açıklamalarda bulunan Okumuş, Kaynak Holding'in FETÖ'nün Türkiye'deki en büyük finans kaynağı olduğunu ifade etti. Okumuş, "Bu terör yapısının kurmuş olduğu en önemli holding; Kaynak'tır. Burası, örgüte finans sağlayan şirketlerin başında yer alıyordu. Şu anda Kaynak Holding bünyesinde 105 şirket bulunuyor. Bunlar hile yolu ile kurulmuş şirketler. Sayılarının artacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Okumuş, ‘FETÖ'nün yönetim piramidinde yer alan Mustafa Özcan, Naci Tosun ve Adil Öksüz'ün, Kaynak Holding ile doğrudan irtibatlı olduklarını kaydetti. Mustafa Özcan'ın özellikle sağlık sektörü başta olmak üzere ekonomik alanda faaliyet gösteren tüm yapıların oluşmasında rol aldığını dile getiren Okumuş, Özcan'ın yanı sıra firmaların kuruluş ekibinde yer alanların Ali Akbulut, Muzaffer Durmuşoğlu, Naci Tosun, Ali Katırcıoğlu gibi isimlerin de firmaların yönetim kurulunda bulunduklarının altını çizdi.

Pensilvanya’nın parası Kaynak’tan

ABD'de Fethullah Gülen'in de kaldığı çiftliğin, Kaynak Holding’in parasıyla alındığını aktaran Okumuş, şu bilgileri verdi:

"27 Temmuz 2015 itibarıyla atanmamız yapıldı. İncelemelerimiz devam ediyor. İncelemelerimize göre, ABD'nin Pensilvanya kentinde bulunan terör örgütünün ininin olduğunu tespit ettiğimiz yerin ödemesini yapan kişi; Abdullah Katırcıoğlu'dur. Bunların belge ve bilgileri elimizde hazırdır. Bunları belgelerle anlatıyorum. Bu yerin satın alınması için gereken ödeme, bu şirketten yapılmıştır. Yani Amerika'daki merkezin parası Türkiye'den gitmiştir. Burası 2005'te alınmış, bir ipotek konulmuş, sonrasında ise ipotek kaldırılarak 2015'te ABD'deki bir şirkete (Golden Generation Worship&Retreat Center) bağışlanmış.”

ABD'deki merkez için 2 milyon 40 bin dolar ödendiğinin belgelendiğini vurgulayan Okumuş, şunları kaydetti:

"Ama bu sadece bizim belgelediğimiz bir rakam. Daha doğrusu, bu, kayıtlardan silemedikleri bir belgedir. Bunlar bu şirketin resmi muhasebesinde çıkan kayıtlardır. Ödeme ile ilgili makbuzlar da var elimizde. Fatura tutarları burada. Kendi aralarında yaptıkları bağışa ilişkin belge de elimizde bulunuyor. Bağışın yapıldığı şirketin adresi, FETÖ liderinin televizyonlara çıkıp açıklamalarda bulunduğu inini gösteriyor. Bunların bu hileleri benim için şaşırtıcı değil. Türkiye'den yurt dışına gönderilen paraların miktarları hep tartışılıyor. 15 Temmuz'da terör örgütü olduklarını bütün dünyaya ispat etmiş oldular. 'Ben fakirim, benim param yok. Tek bir ceketimle burada 16 metrekarelik ve kirasını ödediğim bu yerde yaşıyorum.' diyen terör örgütü liderine paraların nerelerden gittiğini ve kimlerin aktardığını, Türkiye'de kimlerin buna maddi destek çıktığını ortaya koymak bizim için tabii ki sevindirici bir durumdur.”

Öksüz’ün aracı da Gurmet’ten

Kaynak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayyum İmran Okumuş, "ABD'deki terör ininin, 2005'te alınmış, 2015'te ise bağışlanmış gibi gösterildiğini" belirtti.

Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Ankara'daki Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra salıverilen ‘FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı’ olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'e dair de çarpıcı bilgiler paylaşan Okumuş, Öksüz'ün kullandığı 49 rakamıyla başlayan "SIR" plakalı aracın Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren bir firmanın imkanlarıyla satın alındığını açıkladı.

Okumuş, "Yönetimine atandığım Gurmet A.Ş.’den satış yapılmış. Öksüz, Gurmet A.Ş.’ye ait olan Çamlıca'da bir villada uzun süre yaşamış. O villanın tapusu Gurmet A.Ş.’ye aittir. Öksüz'ün iki yeğeni de uzun süre Gurmet'te çalışmışlar. Yeğeninin biri işe gelmeden uzun süre ücret almış, diğeri de biz atanmadan 5 gün önce işten ayrılmış. Bunlar için 'paralel' nitelemesi çok hafif kalıyor. Bunlar paralel üstü, tarifi olmayan değişik yaratıklardır" görüşlerini dile getirdi.