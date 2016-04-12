Kaynak Holding'in 14 şirketine kayyum atandı; Samanyolu binasında arama yapılıyor

Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 14 şirkete daha holdingle organik bağlantısı olduğu iddiasıyla 7 kişilik kayyum heyeti atandı. Öte yandan mali şube polisinin, Işık Medya Planlama Reklamcılık Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye kayyum atandığı gerekçesiyle Samanyolu binasında arama yaptı.

Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca oluşturulan yetkili kurul ile holdinge atanan kayyumların incelemeleri sonucunda, Kaynak Holding'le organik bağı olduğu belirlenen 14 yeni şirket daha tespit edildi.

Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliğince, tespit edilen 14 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Karara göre, holding bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlenen 58 şirket, bir vakıf ve bir derneğe atanan kayyumlar iş adamı İmran Okumuş, avukat Sezai Çiçek, bilişim uzmanı Hüseyin Yaşar, maliyeci Aytekin Karahan, basın ve halkla ilişkiler uzmanı Ertuğrul Erdoğan, vakıf ve dernek uzmanı İsmail Gülen ile vergi denetçisi Levent Küçük, bu 14 şirkette de görev yapacak.

Karara göre, gıda ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren İstanbul'da 12, Bursa'nın Osmangazi ilçesi ve Kırıkkale'de birer şirkete atanan kayyumlar, eski yöneticilere görevden alındıklarına dair kararın tebliğ edilmesinin ardından görevlerine başladı.

Öte yandan hakimlik, kayyumlara şirket başına asgari ücret oranında maaş ödenmesini kararlaştırdı.Kaynak Holding'e yönelik soruşturma kapsamında bugüne kadar kayyum ataması yapılan şirket sayısı 72'ye yükseldi.

Samanyolu binasında arama yapılıyor

Mali şube polisi, Işık Medya Planlama Reklamcılık Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye kayyım atandığı gerekçesiyle Samanyolu binasında arama yapıyor.

Sabah 09:30 sıralarında Üsküdar'daki Samanyolu binasına gelen mali şube ekiplerinin incelemesi devam ediyor.