Şırnak Tabip Odası: Bakanlığın haritasına göre Cizre’de sadece Dicle Nehri’nde vaka yok; her mahalle ve sokak risk altında

Şırnak Tabip Odası Başkanı Dr. Serdar Köni, 1 Haziran’dan sonra Koronavirüs tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte Cizre'de vaka sayılarında olağanüstü bir artış yaşandığını belirterek, “Vatandaş ve yetkilileri uyardım ama maalesef yeteri kadar tedbir alınmadı. Bakanlığın haritasına göre Cizre’de sadece ilçeden geçen Dicle Nehri’nde vaka yok, diğer her mahalle ve sokağı risk altında" dedi.

Medyascope‘tan Ferit Aslan‘ın konuğu olan Şırnak Tabip Odası Başkanı Dr. Serdar Köni, bayram alışverişi ile birlikte sokak ve caddelerin dolmasının vaka sayısını etkilediğini belirterek, Şırnak merkez, Silopi ve Cizre’de 150’şer yataklı üç hastane bulunduğunu ve bu hastanelerde Covid-19 hastaları nedeniyle yatacak yer kalmadığı için bazı vatandaşların bölgedeki illerde bulunan hastanelere gidip tedavi gördüğünü söyledi. Cizre’de esnaf kendisi inisiyatifiyle bir hafta kepenk kapattığını ancak bu sürede bile yetkililerden bir açıklama yapılmadığını söyleyen Köni, "Bakanlığın haritasına göre Cizre’de sadece ilçeden geçen Dicle Nehri’nde vaka yok, diğer her mahalle ve sokağı risk altında. Acilen 15 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Şırnak'ta yeteri kadar test yapılmıyor, yapılan testlerin sonuçları ise geç çıkıyor"

Dr. Serdar Köni, Şırnak'ta yeteri kadar test yapılmadığını, yapılan testlerin sonuçlarının geç çıktığını, temaslı kişilere ise şu anda testler yapılmadığını da ifade ederek, şöyle devam etti:

“Evlerde yapılan karantina uygulamaları da yeteri kadar denetlenmiyor. Bir an önce tedbirlerin artırılması gerekir. Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve maske, mesafe ve hijyene dikkat etmelerini istiyoruz. Yetkililerden bilgi alamıyoruz, bilgi almayınca da ilçede bazı yanlış bilgilerin dolaşıyor. Eğer sıcak virüs üzerinde etkisi olsaydı Türkiye’nin en sıcak ilçesinde, 40-45 derece sıcaklık yaşanan Cizre’de virüs olmazdı”

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