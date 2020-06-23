Cizre'de devlet hastanesi Koronavirüs hastalarıyla doldu!

Cizre'de devlet hastanesi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalarıyla dolarken, Cizreliler sosyal medya üzerinden 'Cizre'ye bak' etiketiyle kampanya başlatarak, yetkililere önlem alma çağrısı yaptı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Koronavirüs vakalarında olağanüstü artış yaşanıyor. Bayram tatilinden önce vakaların görülmediği ilçedeki hastane Koronavirüs hastalarıyla doldu. Hastaneden bir yetkili, “Maalesef hastanemizde yer kalmadı” diyerek hastaların başka şehirlere sevk edildiğini söyledi.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, konuyla ilgili hastaneden bir yetkili, “Hastanemizde yer kalmadığı haberleri doğrudur. Bütün yataklar doldu. Hastanemizde 217 yatak bulunuyor. Virüs tespit edilen hastalar farklı şehirlere sevk ediliyor. En yakın hastane Şırnak Devlet Hastanesi olduğu için hastaların büyük bir bölümünü buraya gönderiyoruz” diye konuştu.

"Valilik ve kaymakamlığın halka dükkanları tekrar açmaları konusunda uyarı yaptığı öne sürülüyor"

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Cizre'deki vaka artışıyla ilgili Sağlık Bakanlığı’na bir önerge verdi. Cizre esnafının kendi inisiyatifini kullanarak kepenk kapattığını söyleyen İmir, "Bütün aksaklıklara rağmen ciddi önlemler alınmamakla beraber esnafın kendi insiyatifi ile dükkanlarını kapatması, valilik ve kaymakamlık tarafından desteklenmemektedir. Tekrar açmaları konusunda da uyarı yapıldığı iddia edilmektedir" ifadelerini kullandı.

İmir, Koca’ya şu soruları yöneltti:

"Bakanlığınız Cizre’de yaşanan vaka artışından haberdar mıdır? Son bir ay içerisinde Cizre’de kaç ölüm vakası gerçekleşmiştir? Pozitif vaka sayısı kaçtır? Günlük veriler ilgili kurumlar tarafından neden açıklanmamaktadır?

"Şırnak ve ilçelerinde gerekli hastane dokümanlarının tedarik edilmemesinin sebebi nedir? Testlerin daha hızlı yapılmamasının sebebi nedir? Yaklaşık dört aydır süren pandemi sürecine rağmen gerekli önlemler neden alınmamaktadır?

"Esnaflar ve halk önlemler alırken hükümet yetkilileri neden destek vermemektedir? Her gün onlarca vaka belirlenirken halen normalleşme sürecinden söz edilmesi doğru mudur?

"Pandemi sürecinin başında vakalar az olduğu için resmi kurumlar tarafından veriler paylaşılırken, vakaların artması ile veri akşının kesilmesinin sebebi nedir? Bu alınacak önlemler için riskli değil midir?

"Cizre’de günde toplam kaç test yapılmaktadır? Pozitif çıkan vakaların evlerine gönderildiği doğru mudur?"