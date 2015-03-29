Şirketlerin SMS tacizlerini bitirecek yasak 1 Mayıs’ta başlıyor

Firmaların tüketiciye yönelik tacize varan izinsiz SMS, elektronik posta gibi mesajları ile telefon aramalarını yasaklayan kanun 1 Mayıs’ta yürürlüğe giriyor.

Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ahmet Türkmen, bu yasağa uymayanlara 50.000 TL’yi bulan ceza kesileceğini hatırlattı.

Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Türkmen, firmaların izinsiz mesaj göndermelerini ve telefon aramalarını yasaklayan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 1 Mayıs’ta yürürlüğe gireceğini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Türkmen tacize varan SMS, elektronik posta gibi mesajlardan ve aramalardan tüketicilerin şikayetleri üzerine böyle bir yasal düzenleme gerçekleştirildiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Özellikle bankalar başta olmak üzere bazı firmalar, bir şekilde iletişim bilgilerine eriştikleri kişileri cep telefonlarından arıyor. Eğer yanıt verilmezse aramaya ısrarla devam ediliyor. Hiçbir ilginizin bulunmadığı yerlerden SMS’ler, elektronik postalar ve benzeri ticari iletiler geliyor, tüketici adeta bombardımana tutuluyor.

Herkesi bıktıran bu durum karşısında yasa koyucu harekete geçti ve kanun 23 Ekim 2014’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi, 6 aylık da geçiş süresi tanındı. Yasanın 6’ncı maddesinde ‘Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir’ şeklinde yasaklayıcı açık hüküm var.

Kanunun 12’nci maddesinde izinsiz mesaj gönderilmesi ve arama yapılması halinde bin ile 5.000 TL arasında idari para cezası uygulanması öngörülüyor. Ancak birden fazla kimseye gönderide bulunulursa bu ceza 10 katına dek artırılarak uygulanabilecek, 50.000 TL’ye kadar yükselecek.

Ticari kuruluşların 1 Mayıs Cuma gününden itibaren çok dikkatli olmasında fayda var, aksi halde ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalabilirler. Tüketiciler de izin vermedikleri halde ticari bir tanıtım amacıyla rahatsız edilmeleri durumunda, yasanın yetkili kıldığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve bu bakanlığa bağlı birimlere başvurabilir.”