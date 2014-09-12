'Şirin Ediger, eski eşi Okan Bayülgen'e tabak fırlattı'

Okan Bayülgen ve Şirin Ediger’in ayrılık kararının perde arkasında, bir tartışma sırasından Ediger’in Bayülgen’e tabak fırlatması olduğu iddia edildi.

Müge Serçek Biroğlu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, bir tartışma sırasında Şirin Ediger elinin altına bulunan tabağı ünlü komedyene doğru fırlattı. Tabak Bayülgen'in tam gözüne gelerek, kısa süreli görme kaybına yol açtı. Acilen hastaneye götürülen ve kısa sürede taburcu edilen Okan Bayülgen için de bu durum bardağı taşıran son damla olduğu ve çift evliliklerini sonlandırma kararı aldığı iddia edildi. Bu iddialar üzerine Şirin Ediger "Bu bilgilerin hiçbiri doğru değil, böyle bir şey yaşanmadı" açıklamasını yaptı.