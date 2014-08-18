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Magazin

Şirin Ediger, 'Okan Bayülgen'den ayrıldı' iddialarını doğruladı mı?

Okan Bayülgen'le Şirin Ediger, evliliklerinin sona erdiğine yönelik çıkan haberleri geçtiğimiz haftalarda yalanlamıştı

18 Ağustos 2014 11:20

Okan Bayülgen ve Şirin Ediger’in 6 yıllık evliliğinin resmen sona erdiği iddia edildi. İstanbul adında bir kızları bulunan çiftin Adalar Adliyesi’nde anlaşmalı olarak boşandığı öne sürülmüş, ancak iddiaya tepki gösteren Bayülgen, “Yazın herhalde yeteri kadar mayolu kadın fotoğrafı çıkmadı, bizimle uğraşıyorlar. Kesinlikle öyle bir şey yok” demişti. Hürriyet'te yer alan habere göre, Şirin Ediger'in ise ünlü şovmenin aksine dedikoduları doğruladığı öne sürüldü.

Hürriyet'in magazin yazarı Onur Baştürk, iddiayı uzun süredir Bodrum’da bulunan Şirin Ediger'in, önceki akşam Gündoğan’daki Moon Beach’te düzenlenen katıldığı partideki konuşmalarına dayandırdı.

İddiaya göre, Okan Bayülgen’le boşandıklarını anlatan Ediger, şu sıralar genellikle Bodrum’da olduğunu, zaman zaman işleri için İstanbul’a gidip döndüğünü söyledi.

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