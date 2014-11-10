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Dünya

Sırbistan ve Arnavutluk liderleri arasında gerginlik

Arnavutluk başbakanının ‘Sırplar Kosova’yı tanımalı’ demesi üzerine Sırp lider ‘provokasyon’ yanıtını verdi

10 Kasım 2014 19:23

Komünist lider Enver Hoca'dan 68 yıl sonra Sırp topraklarını ziyaret eden Arnavut Başbakanı Edi Rama, Sırp Başbakan'a, "Sırplar Kosova'yı tanımalı" dedi. Sırp Başbakan Aleksandar Vucic ise bu sözleri “provokasyon” olarak niteledi.

Al Jazeera'nin haberine göre, Belgrad'daki  tarihî görüşmede ilk sözü alan Arnavut lider, "Kosova'yı ne kadar erken tanırsanız o kadar erken, ileri doğru yol alırız" dedi. Basın toplantısında soğuk hava estiren bu sözlerin ardından Sırp Başbakan Vucic, Rama'nın sözlerine “provokasyon” deyip, ülkesinin 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı asla tanımayacağını söyledi.

Arnavutluk ve Sırbistan, 1990'ların sonundaki Kosova Savaşı'ndan beri gergin ilişkilere sahip. İki ülke Avrupa Birliği'ne tam üye olmaya çalışırken, Brüksel iki tarafın da geçmişteki sorunları çözmesi için bastırıyor.

 

Ziyaret 'bayrak krizi' nedeniyle ertelendi

 

Rama'nın ziyareti aslında 22 Ekim'de gerçekleşecekti. Ancak 14 Ekim'de Euro 2016 futbol karşılaşmasında sahaya bir maket helikopterle “Büyük Arnavutluk” bayrağı indirilmesinin ardından ziyaret ertelendi.

Sırp taraftarlar Arnavut futbolculara saldırdı. Sırp yetkililer de, Edi Rama'nın kardeşi Olsi Rama'nın uzaktan kumandayla bayrağı stadyuma gönderdiğini iddia etti. Ayrıca Arnavut ve Sırp bakanlar arasında Twitter'da karşılıklı atışmalar yaşandı.

Kosova, eski Yugoslavya'da çoğunluğu oluşturan Sırpların dağılma sürecinde elinde kalan son topraktı. ABD'nin de desteğiyle tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Priştine yönetimini, BM ülkelerinin çoğunluğu tanıyor. AB üyelerinden Yunanistan, İspanya, Slovakya ve Güney Kıbrıs ise Kosova'yı tanımayı reddediyor.

 

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