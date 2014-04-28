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Dünya
Deutsche Welle

Sırbistan 5 yıl içinde AB üyeliği hedefliyor

7 milyon nüfuslu Sırbistan'ın Başbakanı Vuçiç, hükümeti için ciddi bir hedef belirledi. Ancak bu iddialı hedefe ulaşabilmek için birçok sorunu çözmesi gerekiyor.

28 Nisan 2014 15:54

Sırbistan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Sırp İlerleme Partisi (SNS) Genel Başkanı Aleksandar Vuçiç'in kabinesi parlamentodan onay aldı. SNS, geçen ay yapılan genel seçimlerde elde ettiği tarihi zaferle parlamentodaki 250 sandalyeden 158'ini ve böylece mutlak çoğunluğu elde etmişti.

44 yaşındaki Vuçiç, reform programını kararlılıkla uygulama sözü verdi. Vuçiç, "Sırbistan'ın 6 yıl içinde Avrupa Birliği'ne tam üye olabileceğini" söyledi. Bugün Belgrad'a gelecek AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın Vuçiç ve Devlet Başkanı Tomislav Nikoliç ile görüşmesi bekleniyor.

1,7 milyonluk istihdamın 700 bini devletten maaş alıyor

7 milyon 200 bin nüfuslu Sırbistan'da işsizlik oranı yüzde 20'yi buluyor. Yoksulluk ve bütçe açığının yüksekliği sorunların başında geliyor. Ortalama aylık ücret tahminen 350 euro seviyesinde. Yolsuzluk, önde gelen bir başka sorun.

Vuçiç seçim kampanyasında temmuz sonuna kadar reform paketinin önemli bir kısmını parlamentoda yasalaştırma sözü vermişti. Yolsuzlukla mücadele operasyonları kapsamında birçok zengin iş adamının tutuklanmasını sağlayan Vuçiç, kamuoyu desteğine sahip. Ancak desteğin tasarruf planı devreye girince sürüp sürmeyeceği tartışılıyor. Toplam istihdamın 1 milyon 700 bin olduğu Sırbistan'da bunların 700 bini devletten maaş alıyor. Kamu istihdamında azaltıma gitme planının direnişle karşılaşacağı tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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