Cana: ‘Öldürün, Arnavutları öldürün’ diye saldırdılar

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Arnavutluk Milli Takımı kaptanı Loric Cana, EURO 2016 elemelerinde Sırbistan ile Belgrad'da oynadıkları ve çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen maçta hayati tehlike atlattıklarını söyledi.

Fransız L'Equipe gazetesine açıklamalarda bulunan Cana, olaylar sebebiyle 42. dakikada tatil edilen maça ilişkin, "6-7 oyuncumuzun yaralanmaması bir mucizeydi. Ya ellerinde sandalye yerine bıçak olsaydı? Sahada bizi koruması gereken güvenlik görevlileri de dahil birçok kişiden yüzümüze, sırtımıza darbeler aldık. Karşılaşmada hayati tehlikemiz vardı" ifadelerini kullandı.

Maçın başından itibaren Sırpların kendilerini tahrik ettiğini kaydeden 31 yaşındaki futbolcu, "Stada büyük bir polis eskortuyla geldik. Otobüsümüze birkaç taş atıldı ama çok ciddi bir şey değildi. 'Kosova, Sırbistan'ındır', 'Öldürün, Arnavutları öldürün' gibi kinci tezahüratlar ile karşı karşıya kaldık" şeklinde görüş belirtti.

‘Sırplar sahaya politikayı karıştırdı’

Saha karışana kadar soğukkanlılıklarını koruduklarını belirten Cana, "Arnavutluk'u en iyi şekilde temsil etmek istiyorduk. Ancak Sırplar futbol sahasına politika karıştırdı. Her şeye hazırlıklıydık, bunları bekliyorduk ama sonra şu bayrak ortaya çıktı ve ortam gerildi. Şunu da belirtmeliyim ki Sırp oyuncular soyunma odasına gelip durumumuzu sordu. Olaylardan sonra stattan ayrılmak için 3,5 saat bekledik" değerlendirmesinde bulundu.

‘Umarım ağır bir ceza gelir’

Yaşanan olaylardan sonra fiziksel ve mental açıdan yıprandıklarını ifade eden tecrübeli futbolcu, "2014 yılında böyle bir olayın yaşanması çok üzücü. Umarım Sırbistan'a çok ağır bir ceza gelir. Üstelik bu tip olaylar Sırbistan'da ilk defa başımıza gelmiyor. UEFA Başkanı Michel Platini'yi şahsen tanıyorum ve böyle olaylara karşı hassas olduğunu biliyorum. Gereken yapılacaktır" diye konuştu.

Sırbistan ile Arnavutluk arasında oynanan karşılaşmanın 42. dakikasında uzaktan kumandalı bir helikopterle sahaya Kosova'yı da kapsayan ''Büyük Arnavutluk haritası"nın yer aldığı bayrağın bırakılması üzerine olaylar çıkmıştı.

İki takım futbolcuları arasındaki gerilimin ardından bazı Sırp taraftarların meşale yakması ve sahaya girmesi üzerine maçın hakemi Martin Atkinson, karşılaşmayı durdurup soyunma odasına gitmiş, ardından yapılan anonsla maçın tatil edildiği duyurulmuştu.

UEFA, konuyla ilgili disiplin soruşturması başlatmıştı.