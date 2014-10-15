Sırbistan-Arnavutluk maçında bayrak krizi nedeniyle maç iptal edildi

Kosova başta olmak üzere birçok konuda anlaşmazlık yaşayan Sırbistan ve Arnavutluk'un A milli futbol takımları Belgrad'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında yaşanan bayrak krizi nedeni ile hakem maçı durdurdu. Yaklaşık bir saat ara verilen maçı hakem tatil etti.

Fatih Saboviç'in Hürriyet'teki haberine göre, UEFA'nın 'en kritik maç' ilan ettiği karşılaşmaya deplasman taraftarı alınmadı, ancak Kosova Kurtuluş Ordusu üyesi yüzlerce Arnavut maç için Belgrad'a gitti.

Çıkan olaylardan sonra hakemler soyunma odasında durum değerlendirmesi yaptı ve maçın tatil kararı verildi.

Polisten gazlı müdahale

Polis güney tribününden sahaya girmeye çalışan Sırp taraftarlara göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

İlk yarıda bayrak krizi

Euro 2016 elemelerindeki Sırbistan-Arnavutluk maçına saha olayları damga vurdu. Olay çıkma riski nedeniyle Arnavut taraftarların alınmadığı maçta inanılmaz bir gelişme yaşandı.

İlk yarının ortalarına kadar her köşe vuruşunda Arnavutluk oyuncularına yabancı maddeler ve sahaya meşaleler yağdı. Ancak Partizan Stadyumu'ndaki herkesi bir sürpriz bekliyordu.

Stat üzerinde maket bir helikopterle dakikalarca Arnavut bayrağı uçuruldu. Sırp futbolcu Mitrovic, bayrağı yere indirdiği anda olaylar çıktı. Futbolcular tartışmaya başlarken, sahaya taraftarlar girdi.

Hakem oyuncuları soyunma odasına gönderdi ve maçı durdurdu.

Bölünmüş kent Mitroviça'daki köprüde gerginlik

Sırbistan-Arnavutluk maçı öncesi, Kosova'daki bölünmüş şehir olan Mitroviça'yı ikiye bölen İbre köprüsünde toplanan Sırp ve Arnavut taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Kosova Barış Gücü (KFOR) olası çatışmayı önlemek amacıyla şehirdeki güvenliği artırdı. Olaylar sırasında Barış Gücü askerleri birkaç kişiyi de gözaltına aldı. Maç boyunca ya da maçtan sonra olası çatışmayı engellemek amacıyla Mitroviça kentini ikiye bölen köprüye ek asker takviyesi yapıldı ve ulaşım durduruldu.

Giovanni De Biası: Biz savaşa mı geldik, anlayamadım

Bu arada gergin maç öncesi Arnavutluk Milli Takımı Teknik Direktörü Giovanni De Biasi düzenlediği basın toplantısında "Biz savaşa mı yoksa maç oynamaya mı geldik? Anlayamadım" ifadelerini kullandı. Teknik Direktör De Biasi, 3 bin 500 polisin maç sırasında hazır durumda bulunmasına da anlam veremediğini belirtti.