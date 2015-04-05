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Çevre

Sinoplular Erdoğan'ın 'ihtiyacımız var' dediği nükleer santrale karşı tek ses: Yapsalar bile karşı duracağız!

'181 kişinin onay verdiği bu yasayı, Sinop halkı onaylamayacak'

05 Nisan 2015 19:54

Sinop Nükleer Karşıtı Platform (SNKP) Koordinatörü Zeki Karataş TBMM’de dün sabaha karşı imzalanan anlaşmayla ilgili olarak “181 kişinin onay verdiği bu yasayı, Sinop halkı onaylamayacak” dedi.

Sinop’ta nükleer santralın yapılması planlanan İnceburun Mevkii hem Hamsilos Tabiat Parkı’na yakın olması hem de büyük bir ormanlık alanı kapsıyor olması nedeniyle önemli. Sinop’taki santral sürecinin 1981 yılında başladığını anlatan Karataş “İnsanların tepkisi azaldıktan sonra 1996’da projeyi tekrar önümüze getirip ihale etmeye çalıştılar, başarısız oldu. 2006 yaptıkları ihale de başarısızdı. Binayı yapsalar bile karşı duracağız” dedi.

BirGün'de yayımlanan habere göre, Çernobil Faciası’nın yıldönümü olan 25 Nisan’da Sinop Uğur Mumcu Meydanı’nda Türkiye’den pek çok örgütün ve kişinin katılacağı bir miting yapmaya hazırlanan SNKP, “Tavrımızı mitingte tekrar göstereceğiz. Ne Sinop ne Mersin ne de İğneada’da bir santral kurulmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Nükleer santralin yapılması planlanan alanın önce 60 kilometrekare olarak belirlenip, sonradan 10 buçuk kilometrekareye indirildiğini hatırlatan Karataş “Bu kadar büyük bir alan kurulması planlanan santral için fazla büyük. Japonya’da 6 reaktörlü bir alan 2 buçuk kilometre” kıyaslamasını yaptı. Geçen yıl İnceburun mevkiinde yaşanan ağaç kesimlerini Bölge Orman Müdürlüğü ‘rutin’ olarak açıklamıştı. Fakat durum Karataş’a göre bölgeyi ağaçlardan temizleyerek Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu için şimdiden hazırlık yapmak yani ‘ağaçsızlandırmak’ anlamına geliyor. “Eğer rutin uygulama olsa traşlama yapmazlardı” diyor.

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