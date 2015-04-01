Erdoğan 'İhtiyacımız var' dedi, Sinop Nükleer Santral Anlaşması Meclis’te kabul edildi

Sinop’ta yapılması planlanan nükleer santralın yapımı için öngörülen uluslararası anlaşma sabaha karşı Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Santralı, Japonya’nın Mitsubishi Heavy Industries (MHE) Itochu şirketi ile ve Fransa’nın GDF Suez şirketi 22 milyar dolarlık bir bedelle 2013’te üstlendi.

Yasanın TBMM’de kabul edilmesinin ardından santralın yapılması için en önemli adım olarak kabul edilen yasal zemin sağlanmış oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde nükleer santralların devreye girmesinin yedi-sekiz yılı bulabileceğini söyleyerek, “Ardından üçüncü bir nükleer enerjinin de adımlarını atacağız. Çünkü Türkiye’nin enerji ihtiyacı her geçen gün arttığı gibi bunları çeşitlendirmekte de bir sorumluluğumuz var” demişti.



