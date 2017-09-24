Sınırdaki tatbikatta 7'nci gün; tanklar hücum eğitimi yaptı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumu kararının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak sınırında 18 Eylül'de başlattığı askeri tatbikat sürüyor.

Seviyesi yükseltilen tatbikat kapsamında bugün yaklaşık 20 tank manevra eğitimi ve ileri hücum tatbikatında bulundu.

TSK'dan dün yapılan açıklamaya göre, tanklar ve zırhlı personel taşıyıcıların 4-5'erli gruplar halinde arazideki harekât tatbikatı devam ederken, yerleşme ve mevzileşmeden sonra tank ve zırhlı personel taşıyıcıların manevra hareketleri arttı.