Habur Sınır Kapısı'nda askeri tatbikat

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapacağını açıkladığı bağımsızlık referandumuna kısa süre kalırken, Türk Silahlı Kuvvetleri bu sabah Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında tatbikat başlattı.

Genelkurmay Başkanlığı, dün sabah Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldığını, tatbikat ile eş zamanlı olarak sınır bölgesinde terörle mücadele operasyonlarına devam edildiği bildirildi. TSK'dan yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül 2017 tarihinde Silopi/Habur bölgesinde bir tatbikat başlatılmıştır. Bu tatbikatla eş zamanlı olarak terörle mücadele kapsamında sınır bölgesinde operasyonların icrasına devam edilmektedir” denildi.

100 araç katıldı

Tatbikat Silopi ile 15 kilometre uzaklıktaki Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR parkının karşısında bulunan arazide yapıldı. Tatbikata büyük çoğunluğu tank olmak üzere yaklaşık 100 askeri araç katıldı.

Tatbikatta geçen yılın Kasım ayında Ankara'daki 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan bölgeye gönderilen ve Hac Konaklama Tesisi'nde konuşlandırılan tanklar da kullanıldı.

Referandumla ilgili olarak Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılacağı açıklanan bağımsızlık referandumuyla ilgili IKBY Başkanı Mesud Barzani'yi eleştirmişti.

Erdoğan, "Bildiğiniz gibi bu ay MGK toplantımız ayın 27'sindeydi, bunu 22'sine çekişimizin nedeni de, baktık ki Kuzey Irak yönetimi aynı anlayışta devam ediyor. Bir defa burada bizleri rahatsız eden bir süreç var. Bizim orada 350 km sınırımız var, soydaşlarımız dindaşlarımız var. Onlar da aynı şekilde bizimle aynı medeniyete mensup. Onların Kürt olması, Türkmen, Arap olması bizi birbirimizden ayırmıyor. Irak'ın bölünmesine yönelik bir adıma tercih ederseniz, buyurun devam edin demeyiz. Kaç kere söyledik bunu kendilerine. Burada bizim de farklı yaklaşımımız var, dara girdiğinde her zaman kapımızı çalacaksın, destek alacaksın ama Irak'ı parçalamaya gelince bildiğini okuyacaksın. Çocukluk hikayesiymiş, böyle şey olur mu?" ifadelerini kullanmıştı.