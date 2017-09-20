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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat üçüncü gününde

Tatbikatta yer alan zırhlı birliklerin komutanları sık sık alana gelerek askerlere brifingler verdi

20 Eylül 2017 21:21

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında önceki gün başlatılan tatbikat devam ediyor.

Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısına yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan tır parkının karşısındaki tatbikat alanı genişletildi.

Büyük bölümü tank olmak üzere çok sayıda askeri araç ile askerin katıldığı tatbikatta iş makineleri ile kazılan mevziler artırıldı.

Derinleştirilen mevzilere bazı zırhlı askeri araçların yerleştirildiği görüldü.

Tankların sürekli manevra yaptığı alanda askerler için çadırlar kuruldu. 

Tatbikata katılan askerlerin zaman zaman bir araya gelerek görüşme yaptığı görüldü.

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