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Dünya

Sınır Tanımayan Doktorlar, ABD'nin vurduğu Kunduz'da 33 kişinin hâlâ kayıp olduğunu açıkladı

ABD tarafından gerçekleştirilen saldırıda, 22 kişi hayatını kaybetmişti

09 Ekim 2015 22:42

Sınır Tanımayan Doktorlar’ın Afganistan Temsilcisi Guilhem Molinie, 3 Ekim'de ABD uçakları tarafından Kunduz’daki hastanelerine düzenlenen saldırının ardından kaybolan 33 kişiden hala haber alınamadığını açıkladı. ABD Başkanı Barack Obama, 9'u doktor 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle özür dilemişti.

Sputnik'in haberine göre,  Afganistan’ın başkenti Kâbil’de gazetecilerin karşısına geçen Molinie, saldırının üzerinden beş gün geçmesine rağmen hâlâ 24’ü personel, dokuzu hasta olmak üzere 33 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Molinie “Hâlâ şoktayız. Birçok meslektaşımızı kaybettik ve şu anda personelimizi kaybetme riskini de almak istemediğimiz kesin” dedi.

Guilhem MolinieHastanede kimliği belirlenmeyen cesetlerin var olduğunu ancak henüz bölgede güvenlik sağlanamadığından tespit yapılamadığını vurgulayan Molinie, Sınır Tanımayan Doktorlar Genel Direktörü Christopher Stokes'in aksine Kunduz’a geri dönmeleri için kendilerine bir ‘güvence’ verilmediğini söyledi.

ABD yetkililerince ‘yanlışlıkla’ olduğu kabul edilen hava saldırısının ardından ABD Başkanı Barack Obama özür dilemiş, soruşturmanın ‘şeffaf ve objektif’ şekilde yürüteceğine ilişkin söz vermişti.

 

Ne olmuştu?

 

Afganistan’ın Kunduz kentinde bulunan ve Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü tarafından yönetilen bir hastane, 3 Ekim sabahında kente düzenlenen hava saldırılarının hedefi oldu. 

ABD, Kunduz'daki bombardımana dair hikayeyi 4 gün içerisinde 3 kere değiştirdi. Başlangıçta ABD askerlerinin doğrudan ateş altında olduğunu ve saldırının bu sebeple yapıldığını söyleyen ABD, sonrasında bölgede saldırıya uğrayan askerleri olmadığını, saldırının Afganistan'ın talebiyle yapıldığını söyleyerek Afganistan'ı suçladı.

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın ABD'nin sorumluluktan kaçmasını kınaması üzerine, ABD sorumluluğu kabul ederek saldırıyı Afganistan istemiş bile olsa, saldırı yapılmadan önce kendi prosedürlerini uyguladıklarını ve bu sebeple "hata" yaptıklarını kabul etti.

 

BM: Bu trajik olay kesinlikle affedilemez ve suç sayılmalıdır

 

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra'ad Al Hussein, olayın tarafsız ve şeffaf bir biçimde araştırılması gerektiğini belirterek, “Kasıtlı bir durum varsa, hastaneye hava saldırısı düzenlemek savaş suçu sayılabilir. Tam ve şeffaf bir soruşturma yapılması gerekir. Bu trajik olay kesinlikle affedilemez ve suç sayılmalıdır” dedi.

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