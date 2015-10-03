Sınır Tanımayan Doktorlar'a ait hastaneyi ABD mi vurdu?

Afganistan’ın Kunduz kentinde bulunan ve Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü tarafından yönetilen bir hastane, bu sabah saatlerinde kente düzenlenen hava saldırılarının hedefi oldu. ABC'ye açıklama yapan adı açıklanmayan bir ABD'li yetkili, ABD Özel Kuvvetleri'ne saldıran Taliban güçlerine saldırı yapıldığını doğrularken, hastanenin de saldırı bölgesinde olduğunu ancak tahribatın sebebine dair incelemenin devam ettiğini söyledi. ABD, Suriye'deki IŞİD hedeflerini vuran Rusya'yı, "sivil ölümlerine sebep olduğu" iddiasıyla kınamıştı.

soL Haber Portalı'nda yer alan habere göre, son dönemde Taliban'ın eline geçen Kunduz'daki hastaneye yönelik saldırıda, ilk belirlemelere göre aralarında hastanenin başhekimi Abdül Settar’ın da bulunduğu 12 sağlık çalışanı ve 7 hasta hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre de Afganistan'daki ABD güçlerinin sözcüsü Albay Brian Tribus, "ABD güçleri 02:15 sularında bölgedeki tehdit unsurlarına karşı hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda yakınlarda bulunan bir sağlık merkezi de vurulmuş olabilir" dedi.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan İnsan Hakları Gözlem Evi de saldırının ABD tarafından gerçekleştiği iddialarını yenileyerek, "ABD'nin savaş yasalarını ihlal etmiş olabileceğini" belirtti.

"Saldırıyı mümkün olan en sert dille kınıyoruz" açıklamasını yapan MSF, Twitter üzerinden hastanenin koordinatlarının Kabil ve Washington tarafından bilindiğini, buna karşın bombardımanın 30 dakikadan uzun süre devam ettiğini açıkladı.

Pentagon’dan yapılan açıklamada ise, “ABD kuvvetlerini tehdit eden güçlerin hedef alındığı” ancak bombardıman sırasında “yakınlardaki bir sağlık tesisinde istenmeyen hasar oluşmuş olabileceği” söylendi.

MSF’den yapılan açıklamada ise “Kunduz’daki hastanemiz Kuzeydoğu Afganistan’da benzeri bulunmayan bir tesistir” denildi.