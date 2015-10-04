T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın hastanesini bombalayan ABD 'savaş suçlusu' sayılabilir

Koalisyon güçlerinin bombaladığı hastanede hayatını kaybedenlerin 19'a çıktı

04 Ekim 2015 02:24

ABD ve koalisyon güçleri uçaklarının Afganistan’ın Kunduz kentinde bir hastaneyi bombalaması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 19’a çıkarken, Birleşmiş Milletler (BM), saldırının ‘savaş suçu’ sayılabileceğini açıkladı.

DHA'nın haberine göre, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra'ad Al Hussein, olayın tarafsız ve şeffaf bir biçimde araştırılması gerektiğini belirterek, “Kasıtlı bir durum varsa, hastaneye hava saldırısı düzenlemek savaş suçu sayılabilir. Tam ve şeffaf bir soruşturma yapılması gerekir. Bu trajik olay kesinlikle affedilemez ve suç sayılmalıdır” dedi.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 12’sı hastanede görev yapmakta olan doktor ve 7 yaralı olmak üzere 19’a çıktığını, 37 kişinin de yaralandığını belirterek, “Hava saldırısında çalışanlarımız ve hastalar hayatını kaybetti. Peş peşe yapılan bu saldırı hepimizi şok etti. Elimizde kesin rakamlar yok. Şu anda arkadaşlarımız ilk yardım çalışması yapıyor. Çatışan tüm tarafların hastanelere ve sağlık personeline saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz” dedi.

ABD Savunma Bakanlığı olay ile ilgili soruşturma başlatacaklarını açıkladı. Savunma Bakanı Ash Carter, ABD savaş uçaklarının, Afgan ordusunun desteğiyle bölgede faaliyette bulunduklarını belirterek, “Son derece trajik bir olay, dualarımız ve düşüncelerimiz, yaşamını yitirenler ve onların aileleriyle birlikte. Afgan hükümeti ile koordineli olarak tam bir soruşturma hemen başlatılacak” dedi.

Pazartesi günü Taliban'ın eline geçen Kunduz kenti, Perşembe günü düzenlenen bir operasyonla yeniden Afgan ordusunun denetimine geçmişti. Çatışmaların sürdüğü kentte taraflardan herhangi biri henüz hakimiyet sağlayabilmiş değil. 

ETİKETLER

abdsavaş suçlusubirleşmiş milletlerafganistankunduzsınır tanımayan doktorlar

İlgili Haberler

Sınır Tanımayan Doktorlar'a ait hastaneyi ABD mi vurdu?

Saldırıyı onaylayan Pentagon, "Saldırıda yakınlarda bulunan bir sağlık merkezi de vurulmuş olabilir" dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24