Sınır Tanımayan Doktorlar'ın hastanesini bombalayan ABD 'savaş suçlusu' sayılabilir

ABD ve koalisyon güçleri uçaklarının Afganistan’ın Kunduz kentinde bir hastaneyi bombalaması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 19’a çıkarken, Birleşmiş Milletler (BM), saldırının ‘savaş suçu’ sayılabileceğini açıkladı.

DHA'nın haberine göre, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra'ad Al Hussein, olayın tarafsız ve şeffaf bir biçimde araştırılması gerektiğini belirterek, “Kasıtlı bir durum varsa, hastaneye hava saldırısı düzenlemek savaş suçu sayılabilir. Tam ve şeffaf bir soruşturma yapılması gerekir. Bu trajik olay kesinlikle affedilemez ve suç sayılmalıdır” dedi.



Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 12’sı hastanede görev yapmakta olan doktor ve 7 yaralı olmak üzere 19’a çıktığını, 37 kişinin de yaralandığını belirterek, “Hava saldırısında çalışanlarımız ve hastalar hayatını kaybetti. Peş peşe yapılan bu saldırı hepimizi şok etti. Elimizde kesin rakamlar yok. Şu anda arkadaşlarımız ilk yardım çalışması yapıyor. Çatışan tüm tarafların hastanelere ve sağlık personeline saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz” dedi.



ABD Savunma Bakanlığı olay ile ilgili soruşturma başlatacaklarını açıkladı. Savunma Bakanı Ash Carter, ABD savaş uçaklarının, Afgan ordusunun desteğiyle bölgede faaliyette bulunduklarını belirterek, “Son derece trajik bir olay, dualarımız ve düşüncelerimiz, yaşamını yitirenler ve onların aileleriyle birlikte. Afgan hükümeti ile koordineli olarak tam bir soruşturma hemen başlatılacak” dedi.



Pazartesi günü Taliban'ın eline geçen Kunduz kenti, Perşembe günü düzenlenen bir operasyonla yeniden Afgan ordusunun denetimine geçmişti. Çatışmaların sürdüğü kentte taraflardan herhangi biri henüz hakimiyet sağlayabilmiş değil.