Sınır Tanımayan Doktorlar'a ait hastaneyi vuran ABD özür diledi

ABD Başkanı Barack Obama Afganistan'ın Kunduz kentinde Sınır Tanımayan Doktorlar grubunun çalıştığı hastaneye düzenlenen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle özür diledi. Birleşmiş Milletler (BM), saldırının ‘savaş suçu’ sayılabileceğini açıklamıştı.

Hurriyet.com.tr'nin haberine göre, ABD Başkanı Barack Obama Sınır Tanımayan Doktorlar ekibinin uluslararası başkanı Joanne Liu ile görüştü. Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest'ın açıklamalarına göre ABD Başkanı Obama, görüşmede hayatını kaybeden sağlık personelleri için taziyelerini iletti. Earnest, Obama'nın Liu'ya yaşanan olayla ilgili araştırmanın titizlikle ve tarafsız olarak sürdürüleceğine dair güvence verdiğini aktardı.

Sözcü Earnest, Obama'nın Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile görüştüğünü ve Afganistan hükümetiyle çalışmaya devam edeceklerini taahhüt ettiğini açıkladı.

Ne olmuştu?

Afganistan’ın Kunduz kentinde bulunan ve Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü tarafından yönetilen bir hastane, 3 Ekim sabahında kente düzenlenen hava saldırılarının hedefi oldu.

ABD, Kunduz'daki bombardımana dair hikayeyi 4 gün içerisinde 3 kere değiştirdi. Başlangıçta ABD askerlerinin doğrudan ateş altında olduğunu ve saldırının bu sebeple yapıldığını söyleyen ABD, sonrasında bölgede saldırıya uğrayan askerleri olmadığını, saldırının Afganistan'ın talebiyle yapıldığını söyleyerek Afganistan'ı suçladı.

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın ABD'nin sorumluluktan kaçmasını kınaması üzerine, ABD sorumluluğu kabul ederek saldırıyı Afganistan istemiş bile olsa, saldırı yapılmadan önce kendi prosedürlerini uyguladıklarını ve bu sebeple "hata" yaptıklarını kabul etti.

BM: Bu trajik olay kesinlikle affedilemez ve suç sayılmalıdır

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra'ad Al Hussein, olayın tarafsız ve şeffaf bir biçimde araştırılması gerektiğini belirterek, “Kasıtlı bir durum varsa, hastaneye hava saldırısı düzenlemek savaş suçu sayılabilir. Tam ve şeffaf bir soruşturma yapılması gerekir. Bu trajik olay kesinlikle affedilemez ve suç sayılmalıdır” dedi.

Kunduz’da Taliban militanları ile Afgan ordusu arasında devam eden çatışmalar nedeniyle yardım örgütleri kenti terk etti. Merkezi Cenevre'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklama