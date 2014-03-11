Sinemanın ünlü isimleri söyleşileri ve atölye çalışmalarıyla bu festivalde

10 - 20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Akbank 10. Kısa Film Festivali, yurt içi ve yurt dışından geniş katılımı, atölye çalışmaları ve söyleşileriyle sinemaseverlere 10 gün boyunca keyifle izleyecekleri bir program sunmaya devam ediyor. 309 filmin başvurduğu Festival; yarışma ve yarışma dışı bölümlerinin yanısıra farklı renk, coğrafya, kültür ve düşünceyi bir araya getiriyor.

Festival, söyleşileri ile sinema dünyasının önemli isimlerini sinemaseverlerle bir araya getirecek. "Türkiye'de Film Eleştirmenliği" söyleşisinde gazeteci ve sinema yazarı Burçak Evren, sinema yazarı ve eleştimen Kerem Akça, sinema yazarı ve eleştirmen Engin Ertan; "Belgesel Sinema" isimli söyleşide yönetmen Derviş Zaim, "Deneyimler" söyleşisinde film danışmanı Hayet Benkara, "Kısadan Uzuna" başlıklı etkinlikte yönetmen Mehmet Eryılmaz, "Bir Filmi Kurgulamak" isimli söyleşide film editörü Çiçek Kahraman, renk düzeltimi uzmanı ve film editorü Bora Gökşingöl ve Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Theron Patterson; "Cast Direktörleri ve Oyuncu Seçim Kriterleri üzerine yapılacak söyleşide cast direktörü ve menajer Nimet Atasoy, cast direktörü Başar Dengiz ve oyuncu koçu Bahar Kerimoğlu, "Alternatif Dağıtım ve Fonlama" söyleşisinde ise, CrowdFon kurucusu Savaş Ünsal, yapımcı Zeynep Özbatur Atakan ve yapımcı Enis Köstepen Akbank 10. Kısa Film Festivali'ne konuk olacak.

Ayrıca Festival boyunca Akbank Sanat’ın üçüncü katında gerçekleştirilecek "Burak Göral ile Senaryo Atölyesi", "Ümit Çırak ile Oyunculuk Atölyesi", "Feza Çaldıran ile Görüntü Yönetmenliği Atölyesi", ve "Güven Çatak ile Film Jeneriği Tasarımı Atölyesi" atölye çalışmaları 16 ülkeden 98 film, 21 seans, 11 söyleşi ve atölye çalışması, sinema dünyasından 19 konuğu ile Akbank 10. Kısa Film Festivali’nin kapıları 10 gün boyunca herkese açık olacak ve tüm etkinlikler ücretsiz olarak Akbank Sanat’ta gerçekleşecek. Ayrıca seanslara geç kalanlar için film gösterimleri, Akbank Sanat’ın kafesinde de eş zamanlı olarak gösterilecek.