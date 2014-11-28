Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Sinemalarda bu hafta komedi, animasyon, aile, aksiyon, gerilim, korku, dram türünde 1'i yerli 6 film vizyonda.

1. Hadi İnşallah

PuCCa, hayatının 4 senesini Ankara'da geçirir ama o koca sene boyunca beraber olduğu sevgilisinden de ayrılırak, İzmir'e ailesinin yanına döner. Zor bir ayrılık süreciyle karşı karşıyadır, mutsuzluktan eve kapanır; çalmayan telefonları bekler ve bunalımdai pek çok kadın gibi kendisini yemeye verir. Bu arada ailesi de kendisine yeni bir iş bulup, toparlanması için baskı yapar. Hiç istemeden İzmir'deki bir yerel televizyon kanalıyla iş görüşmesine gider, ve yaşamını değiştirecek yakışıklı ile o gün karşılaşır. "Pekmez" lakabını taktığı ve genç kadını yeniden yaşama döndüren bu yakışıklı ile ne yapıp edip beraber olmayı kafaya koyar. Ama karşısında da zorlu bir rakibesi vardır. Ali Taner Baltacı yönetmenliğinde hayata geçen komedi filminin yapımcılığını 25 Film üstleniyor. Film, yazdığı blog ile sosyal medya fenomeni olan Pucca lakaplı bir kadının, dizüstü edebiyatı kapsamında yayınladığı kitaplardan senaryolaştırıldı.

Başroller de ise Murat Boz ve Büşra Pekin yer alıyor.

2. Madagascar Penguenleri

Başarılı ajan doğulmaz. Çünkü başarılı ajanlar yumurtadan çıkar. Madagascar'ın muhteşem ajanlarıyla tanışın: Skipper, Kowalski, Rico and Private. Bu seçkin penguenler, gizli bir örgütün kuvvetlerine katılırlar. İsmi Kuzey Rüzgarı olan bu organizasyona lideri yakışıklı ve kuvvetli ismi gizli bir Ajan liderlik etmektedir. Bu iki takımın bir an önce güçlerini birleştirip dünyayı yok etmek için hain planlar peşinde olan korkunç Dr. Octavius Brine'ı durdurması gerekmektedir.

Madagaskar serisinin sevilen Penguenleri Skipper, Kowalski, Rico ve Private'in casusluk macerasına odaklanacağımız filmin orijinal seslendirme kadrosunda Benedict Cumberbatch, Eric Darnell, John Malkovich ve Simon J. Smith yer alıyor.

3. John Wick

Yönetmenliğini David Leitch ve Chad Stahelski ikilisinin üstlendiği film, kendisini öldürmek için tutulan eski bir dostunun peşine düşen tetikçi John Wick'in intikam öyküsünü anlatıyor.

Yapılan klasik bir araba hırsızlığı, Rus mafyasının önemli adamlarından birinin oğlunun başını belaya sokacaktır. John Wick, emekliye ayrılmış bir tetikçidir. Emekliliğinin tadını çıkarırken karısının yakalandığı amansız hastalıkla hayatı altüst olur. Karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğidir. Ancak evine dalan üç gangster onu da öldürür. Gansterlerden biri, mafya babası Viggo Tasarov'un oğlu Josef Tasarov'dur ve John'un daha önce birlikte çalıştığı bir adamdır. Artık kaybedecek hiçbir şeyi de kalmayan John Wick'in tek istediği intikamdır ve New York sokaklarında düşmanlarıyla nefes kesen bir kovalamacanın içine girer.

4. Ölüm Alfabesi

Debbie, video günlük tutan bir genç kızdır. Bir gün evlerinde bir oyun bulur. Üzerinde Ouija yazan bu tahtanın üzerinde harfler ve "evet" "hayır" seçenekleri vardır. Oyunu bulmasıyla birlikte evde tuhaf şeyler olmaya başlar. Genç kız evinde asılmış olarak bulunur. En iyi arkadaşının ölümünü bir türlü kabullenemeyen Laine, onunla bir şekilde yeniden iletişim kurmak ister. Yakın arkadaşlarıyla gizemi çözmek için bu Ouija'yı araştırmaya başlarlar, ancak Debbie, tahtaya bakarken kötücül güçleri uyandırmıştır ve arkadaşları da büyük bir tehlike altındadır. Durdurmak içinse artık çok geçtir.

Stiles White'ın ilk yönetmenlik deneyimini gerçekleştirdiği filmin başrollerini Olivia Cooke, Ana Coto, Daren Kagasoff gibi isimler paylaşıyor.

5. Gece Vurgunu

Lou Bloom kariyer peşinde, genç ve hırslı bir adamdır. Hayatta "amaca giden her yol mübahtır" düsturunu benimseyen bu hırslı adam, geceleri şehirde yaşanan suç olaylarını tüm açıklığı ile kamerasına kaydetmeye başlar. Şehrin önde gelen televizyon kanallarından birinde gece muhabiri olarak işe girmesi de uzun sürmez. Fakat ne var ki, kariyerinde benimsediği yolun da bir faturası elbet olacaktır...

The Fall ve Real Steel gibi filmlerin senaryolarında kalem oynatan Dan Gilroy'un ilk uzunmetrajlı filmi olan suç ve gerilim türündeki yapımda, Oscar adaylığı olan Jake Gyllenhaal başrolde yer alıyor.

6. Aşk ve Tutku

İsveçli asil bir aileye mensup olan Julie, önemli bir gecede, ait olduğu sınıfın rutin ve geleneklerinden fazlasıyla sıkılarak hizmetçilerin verdiği partiye konuk olur. Genç kadın burada hizmetçilerden biri olan John'dan etkilenir. John aynı zamanda Julie'nin babasının kahyalığını yapmaktadır ve genç kadının cesur davranışlarından çok hoşlanır. Öte yandan John'la nişanlı olan Kathleen de bir türlü evliliğe gitmeyen ilişkisinin huzursuzluğu içerisindedir. John ile Julie, aralarındaki sınıf farkına rağmen birbirinin çekimine kapılmışlardır. İkisi arasında başlayan aşk, tüm düzeni altüst edecek; ikisi için de trajik anların yaşanmasına neden olacaktır.

Jessica Chastain ve Colin Farrell'ın başrollerini paylaştığı filmin senaryosu ve yönetmenliği ünlü oyuncu Liv Ullmann'a ait.