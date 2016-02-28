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Magazin

Sinem Kobal'la evlilik hazırlığı yapan Kenan İmirzalıoğlu isyan etti: BBG evi gibi olduk!

"Lütfen mahremiyetimize saygı gösterin. Uzaydan gelmedik"

28 Şubat 2016 10:52

Kenan İmirzalıoğlu, kendisi ve nişanlısı Sinem Kobal’la ilgili haberlere tepki gösterdi. Evlilik hazırlıkları nedeniyle basının yakın takibinde olan ünlü oyuncu, “BBG Evi gibi olduk” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Sinem Kobal’ın ailesinin evine giderek kız isteyen Kenan İmirzalıoğlu, o günün kuaförden devamındaki kutlamaya kadar an be an takip edilmesinden rahatsız oldu.

Hürriyet'teki habere göre, ünlü oyuncu, önceki gün Cihangir’de karşılaştığı magazin muhabirlerinin evlilik hazırlıklarıyla ilgili soruları üzerine, ilginç bir benzetme yaptı:

“Açıkçası bizim durumumuz Biri Bizi Gözetliyor Evi gibi oldu. ‘Ailesi geldi, kız istedi, yüzük aldılar’ gibi haberlerden rahatsızlık duyuyorum. Sonuçta biz de bir yuva kuracağız. Bu sevgililik meselesi değil artık, aile kurmaya çabalıyoruz. Lütfen mahremiyetimize saygı gösterin. Uzaydan gelmedik, biz de bu memleketin insanıyız. Memleketin derdi başından aşkın zaten. Ülkede bunca sorun varken her gün kendi haberlerimi okumaktan hicap duyuyorum, gerçekten o zaman kendimden utanıyorum.”

 

Düğün provaları başladı

 

Öte yandan ikili gizlilik içinde sürdürmeye çalışsa da düğünle ilgili detaylar su yüzüne çıkmaya devam ediyor. 21 Mayıs’ta Cunda Adası’nda evlenecek olan Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, düğün provalarına başladı. Kobal gelinliğini yakın arkadaşı Tuvana Büyüksaraç’a hazırlatıyor. Ünlü oyuncunun, vintage çizgiler taşıyan bir gelinlik seçtiği öğrenildi. 

 

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