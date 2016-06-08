Sinan Oğan adaylık için Yargıtay'ı işaret eden Bahçeli'ye cevap verdi

Eski MHP Iğdır milletvekili Sinan Oğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Sinan Oğan MHP’den ihraç edilmiştir bu sebeple aday olamaz” sözlerini değerlendirdi. Genel başkan adayı olan Oğan, “partiden ihracının Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesince hukuksuz bulunduğunu ve iadesine karar verildiğini” belirterek, “Mahkemenin kararı temyize açık bir karar değildir” dedi.

“Tartışma değil gerçektir, MHP’den ihraç edilmiştir”

Partisinin grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "O tartışma değil, gerçektir. MHP'den ihraç edilmiştir" ifadesini kullandı. "3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Kasım sabahı MHP'nin ihraç kararını bozmuştur. Dolayısıyla ihraç kararı sonrası Oğan'ın üyelik durumunu gündeme getirmiştir" diyen Bahçeli, "MHP ihraç kararındaki kararlılığı sürdürmüş, Yargıtay'da henüz daha bir inceleme yapılmadığını duyuyoruz. Bize göre ihraç kararı verilmiştir, Yargıtay'dan herhangi bir cevap gelmediğine göre partimizin bir üyesi sayılamaz. Yargıtay, Sinan Oğan için adım atarsa tekrar kabul edilir ancak 10 Temmuz'a kadar Yargıtay'ın bir karar vermesi gerekmektir" diye konuştu.

Oğan: Mahkeme usulsüz ve haksız bir şekilde ihraç edildiğimi tespit etti

Genel Merkezin kendisi hakkında verdiği ihraç kararını mahkemeye götürdüğünü ve mahkeme tarafından "usulsüz ve haksız bir şekilde" partiden ihraç edildiğinin tespit edildiğini belirten Oğan, "Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, partimden ihracımı hukuksuz buldu ve iademe karar verdi. Mahkemenin kararı temyize açık bir karar değildir." diye konuştu.

Oğan'ın üyeliği ile ilgili süreç

Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın MHP Merkez Disiplin Kurulunca partiden çıkarılmasına ilişkin kararını iptal etmiş ihraç kararında ısrar eden MHP yönetimi, bu kararı temyiz için Yargıtay’a taşımıştı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, temyiz başvurusuyla ilgili Yargıtay’dan henüz bir cevap alınmadığı için Oğan'ın MHP üyesi sayılamayacağını iddia etmişti.