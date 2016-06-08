Bahçeli: Yargıtay karar vermediği müddetçe Sinan Oğan aday olamaz, partimizin üyesi değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olağanüstü kurultay için hazırlıkların yapıldığı MHP’de, genel başkan adaylarından Sinan Oğan’ın aday olamayacağını savundu.

Partisinin grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "O tartışma değil, gerçektir. MHP'den ihraç edilmiştir" ifadesini kullandı. "3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Kasım sabahı MHP'nin ihraç kararını bozmuştur. Dolayısıyla ihraç kararı sonrası Oğan'ın üyelik durumunu gündeme getirmiştir" diyen Bahçeli, "MHP ihraç kararındaki kararlılığı sürdürmüş, Yargıtay'da henüz daha bir inceleme yapılmadığını duyuyoruz. Bize göre ihraç kararı verilmiştir, Yargıtay'dan herhangi bir cevap gelmediğine göre partimizin bir üyesi sayılamaz. Yargıtay, Sinan Oğan için adım atarsa tekrar kabul edilir ancak 10 Temmuz'a kadar Yargıtay'ın bir karar vermesi gerekmektir" diye konuştu.

Sinan Oğan ise "Yargıtay’daki temyiz dosyasının genel başkan adaylığını etkilemeyeceği" görüşünü savunuyor.