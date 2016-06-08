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Politika

Bahçeli'den Esayan ve Mahçupyan'a: Soysuz, kansız, sütü bozuklar!

"İş kan tahliline kadar gittiyse, kimse laboratuvar analizinden kolay kolay çıkamayacaktır"

08 Haziran 2016 14:31

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Cem Özdemir'e yönelik kullandığı, "Ne Türk'ü be! Bunların kanının laboratuvar testinden geçirilmesi lazım" ifadesini hatırlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP İstanbul Milletvekili ve Akşam yazarı Markar Esayan'ı kast ederek, "Başbakan'ın Meclis kürsüsünden belgeleriyle Ermeni soykırımını anlatması istenen yandaş gazetecinin kan tahlili yapılacak mıdır? AKP'li soysuzun kan testi de yapılacak mıdır?" diye sordu. Eski Başbakan Başdanışmanı Etyen Mahçupyan'ın, "Birleşmiş Milletler’in soykırım tanımına göre 1915 tehcirinin ‘soykırım’ sayılmamasına ihtimal kalmıyor" ifadesine de değinen Bahçeli, "1915'te yaşananların 1948'de BM Soykırım Beyannamesindeki maddeleri karşıladığını iddia edenlerin damarlarındaki kanın nereye doğru aktığı da gözlemlenecek midir? Eski Başbakan Danışmanı'nın sütüne, hamuruna, kanın bozuk olup olmadığına titizlikle de bakılacak mıdır?" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından ilgili bölüm şöyle: 

"​Türk olduğu söylenen bir kısım milletvekilinin evet demesi karşısında Sayın Erdoğan son derece haklı olarak en sert tepkiyi koymuştur. "Ne Türk'ü be. Bunların kanlarının laboratuvarlardan geçmesi lazım" demiştir. Bu sözleri biz söylemiş olsa ne ırkçılığımız ne kafatasçılığımız kalmış olurdu. Ancak iş kan tahliline kadar gidildiyse, kimse laboratuvar analizinden kolay kolay çıkamayacaktır. Başbakan'ın Meclis kürsününden belgeleriyle Ermeni soykırımını anlatması istenen yandaş gazetecinin kan tahlili yapılacak mıdır? AKP'li soysuzun kan testi de yapılacak mıdır?"

"1915'te yaşananların 1948'de BM Soykırım Beyannamesindeki maddeleri karşıladığını iddia edenlerin damarlarındaki kanın nereye doğru aktığı da gözlemlenecek midir? Eski Başbakan Danışmanının sütüne, hamuruna, kanın bozuk olup olmadığına titizlikle de bakılacak mıdır?"

"Kansızların kanı olmaz"

Sayın Cumhurbaşkanı kan konusunda hakkınız var, ama gelin bu konuya çok girmeyin, kan lafını ağzınıza almayın, kansızların kanı olmaz.

MHP ecdadına toz kondurmaz. MHP asil kanın Türklüğün damarlarında dolaştığına inanır. Biz tarihimizle onur duyarız. Allah'ın izniyle oyunları yine bozacağız. Bozguncuları yine hezimete uğratacağız. Oyunu Türklüğün asil ruhu bozacaktır. Oyun bozulacak MHP tepeden tırnağa temizlenecektir. Oyun bozulacak bizi durdurmaya çalışanlar kağıttan kuleler gibi devrileceklerdir.

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