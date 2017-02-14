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Sinan Oğan: İhraç kararı Konya’da değil, Başbakan’la görüşmede alındı

Sinan Oğan daha önce de ihraç edildiği partisi MHP’ye mahkeme kararıyla dönmüştü

14 Şubat 2017 01:27

Hülya Karabağlı

MHP Genel Merkez yönetiminin hakkında ikinci kez ihraç istemiyle disipline sevk ettiği eski Iğdır milletvekili ve genel başkan adayı Sinan Oğan, ihraçların Başbakan Binali Yıldırım ile Devlet Bahçeli’nin görüşmesinde alınan karar olduğunu söyledi.

“Bu ihracın asıl sebebi MHP tabanının bizim arkamızda saf tutarak hayır demesidir” diyen Oğan, “Bugün hayır kampanyasını yürütmemiz onları rahatsız etti. Başbakanla Bahçeli tedbir olarak bizi ihraç etmekte gördü” ifadelerini kullandı.

“Şu an Saray’ın talimatı dışına çıkacak mahkeme ortamı var mı?”

 Oğan’ın T24’e değerlendirmeleri şöyle:

"Türkiye’de yüzbinlerce parti üyesi var. Dolayısıyla bir parti üyesini herhangi bir parti ile görüşmesinin ihraç sebebi olması gibi saçma sebep olamaz. İkincisi ben daha önce ihraç edildim. Ve böyle ele avuca gelmeyecek sebepleriyle mahkeme kararıyla geri döndüm. Artık uğraşmasınlar. Israrla bizi ihraç etmeye çalışmalarının sebebi parti disiplini değil bizim kendilerine rakip görmeleridir. Bunun demokrasi de yeri yoktur. Dolasıyla da inşallah adalet tecelli edecek. Daha önce kazandık şu da daha nce iyi kötü mahkeme ortamı vardı şu an Sarayın talimatı dışına çıkacak mahkeme ortamı var mı çok emin değilim."

 “Bu ihracın asıl sebebi tabanın arkamızda saf tutarak hayır demesidir”

Bu ihracın asıl sebebine gelelim. Asıl sebebi MHP tabanının bizim arkamızda saf tutarak hayır demesidir. Bu ihraçların hafta sonu Konya’da yapılan toplantıda değil ondan önce geçtiğimiz hafta için Başbakanla, Sayın Bahçeli arasındaki görüşmede bu sürpriz görüşmede kararlaştırıldı. Çünkü bu sürpriz ziyaretin ana gündem maddesi MHP’nin tabanını genel merkezin değil bizim peşimizden gelmesi, hayır oyu vermesiydi. Bu akıllarına gelebilecek en kolay çözüm buydu. Bunu görüştüler,

“4 sene üst üste en çalışkan vekili oldum”

Bahçeli, bizim hakkımızda ‘miskin miskin yattılar’ diyor. Sayın Bahçeli’nin o zaman karnesinden haberi yok. Yapılan anketlerde 4 sene üst üste yılın en başarılı ve en çalışkan en başarılı milletvekili seçildim. O dönem gazetelere verdiği demeçte "En çok gündem dışı konuşmaları kullanan milletvekili olduğum için onun konuşma hakkını kısıtlayacağız, diğerlerine sıra gelmiyor" demişti. Sayın Bahçeli’nin bunlardan haberi yoksa ayrı bir felaket.

Dolayısıyla bugün bizim bugün hayır kampanyasını yürütmemiz biz onlara ‘gökkuşağı koalisyonu’ diyoruz onları rahatsız etti, Başbakanla Bahçeli tedbir olarak bizi ihraç etmekte gördü. Bizi yıldıramazlar, bizim daha çok çalışmamışı sağlar bunlar.

 

 

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