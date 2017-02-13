'Hayır'ları vesile oldu; MHP'den 4 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Milliyetçi Hareket Partisi'nde Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, 4 ismin ihraç istemiyle disipline sevk edildiklerini şöyle duyurdu:

"Partimiz Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve Sinan Oğan’ın kamuoyu önünde yaptığı bir kısım açıklamalarının, toplantılarının ve benzeri faaliyetlerinin incelenmesi neticesinde parti tüzüğümüzün 11. maddesinde belirtilen görev ve sorumluluklarla bağdaşmayan birçok eylem ve söylemi ile Anayasa Değişikliği’ne dair kanun teklifi öncesinde ve referandum sürecinde partimizin yetkili organlarının aldığı ve belirlediği karar ve politikalara aykırı biçimde görüş ve beyanda bulunmak, partimiz üyeliği ile bağdaşmayacak şekilde başka platformların kurulmasını desteklemek, bu kapsamda partimiz disiplin ve hiyerarşisine aykırı biçimde başkaca siyasi partilerin değişik kademedeki temsilcilerini ziyaretlerde bulunmak suretiyle partimiz tüzüğünün disiplin hükümlerini ihlâl ettikleri iddiasıyla; Parti tüzüğümüzün 78/4e-h maddelerini ihlal mahiyetindeki eylem ve açıklamalar yanında benzeri faaliyetler içerisinde olmak sebebiyle 81. Maddesi kapsamı ve gereğince tedbirli ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talepli olarak Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığımıza sevk edilmişlerdir."

Ne Olmuştu?

Devlet Bahçeli, “Hayır” oyu vereceklerini açıklayan Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok ve Nuri Okutan’ın MHP’den ihracı için talimat göndermişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Konya'da yaptığı değerlendirme toplantısında “Hayır” için Demokrat Parti ve BBP'yle görüşen üç milletvekiline sert tepki göstererek, "Hayır denilmesinin de bir adabı vardır. Parti disiplinine aykırı davranan bu milletvekillerinin MHP'den ihracıyla ilgili Merkez Disiplin Kurulu pazartesi günü hemen süreci başlatsın" ifadesini kullanmıştı.