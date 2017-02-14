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MHP'den ihracı istenen İsmail Ok: Bahçeli istedi diye sözümüzden dönemeyiz

MHP milletvekilleri Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok, Sinan Oğan ve Nuri Okutan ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti

14 Şubat 2017 00:38

MHP’de ‘Hayır’ oyu vereceğini açıkladıktan sonra ihracı istenen milletvekillerinden İsmail Ok, “Bahçeli istedi diye sözümüzden dönemeyiz” dedi. Disipline sevk edilmesini ‘şeref madalyası’ olarak gördüğünü söyleyen Balıkesirli Milletvekili İsmail Ok, ihraç istemiyle ilgili açıklama yaptı.

Ok, “Bu referandumda şahsım, daha önce de olduğu ve MHP’nin tüzüğünde de yazdığı gibi, vaat ettiğimiz demokratik parlamenter rejimin eksikliklerinin giderilip güçlendirilmesinden yana olduğumuzu ve aynı yerde durduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum.

7 Haziran ve 1 Kasım vaatlerimize rağmen sayın Bahçeli istedi diye sözümüzden dönemeyiz. Balıkesir’de ne söylüyorsak Ankara’da da onu söylüyoruz." dedi.

"Demokratik parlamenter rejimlerinin güçlendirilmesi lazım" diyen Ok, "Egemenliğin bir kişiye devredilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir. ‘Hayır’ oylarının artması için çalışmaya devam edeceğim. Bundan dolayı da disipline sevk edilmem, ihraç edilmemem benim için şeref madalyasıdır” şeklinde konuştu.

MHP milletvekilleri Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok, Sinan Oğan ve Nuri Okutan ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.
 

 

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