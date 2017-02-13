MHP’den ihracı istenen Nuri Okutan: "Evet" diyenler diyor da "Hayır" diyenlere neden bu zulüm yapılıyor?

MHP’den ihraç istemiyle disipline sevk edilen Isparta Milletvekili Nuri Okutan, "Ülkücüler de ’hayır’ diyor. Dolayısıyla biz gerçek Milliyetçi Hareket Partisi’nin programının, beyannamesinin ve ülkücü iradenin temsilcisiyiz" dedi. Okutan, "Evet diyenler diyor da hayır diyenlere neden bu zulüm yapılıyor?" diye sordu.

MHP’de Sinan Oğan, Yusuf Halaçoğlu ve İsmail Ok ile birlikte partiden ihraç istemiyle disipline sevk edildiği belirtilen Isparta Milletvekili Nuri Okutan, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kendilerine herhangi somut bir şey ulaşmadığını belirten Okutan, MHP’nin parti programı ve seçim beyannamesinde gösterildiği şekilde parlamenter sistemi benimseyen ve bunun savunucusu olan çizgide yürüdüklerini kaydetti.

Kendisinin hala aynı çizgide olduğunu vurgulayan Okutan, şunları söyledi:

"AK Parti 7 Haziran’da seçim programını tamamen başkanlık sistemi üzerine kurdu ve bu hatırlarsanız çözüm süreciyle birlikte değerlendirilmişti. Biz bunun karşısında durduk. Partimizin çizgisine dayandırarak politikamızı belirledik. Hem 7 Haziran, hem 1 Kasım’da bunun üzerine gittik. 7 Haziran’da millete gidildi, millet bunu tasvip etmedi. AK Parti’nin oy oranı düştü. Dolayısıyla onlar da 1 Kasım’da başkanlık sistemini hiç dillendirmeden koalisyon hükümetlerinin kötülüklerinden bahsederek tek parti iktidarının lazım geldiğini ileri sürerek politika izledi. Biz şöyle düşünüyoruz. MHP’nin çizgisindeyiz. Ülkücü iradenin, Türk milliyetçilerin görüşü doğrultusunda hareket ediyoruz. Ülkücüler de ’hayır’ diyor. Dolayısıyla biz gerçek Milliyetçi Hareket Partisi’nin programının, beyannamesinin ve ülkücü iradenin temsilcisiyiz. Partimiz de bu saate kadar bizimle, partinin diğer yürütme kurulu dahil, kongre üyeleri dahil, bu yönde bir tartışma olmadı. ’Evet’ mi diyelim, ’hayır’ mı diyelim şeklinde bir görüş alınmadı. Bu nedenle parti disiplinini bozan bir hareket içinde hiç olmadık. Parti ziyaretlerimizi gündeme getiriyorlar. Bizim nezaket ziyaretimiz normaldir. Her başka partiyi ziyaret eden disiplini mi bozmuş oluyor? Genel başkanımız da buluşuyor zaman zaman başka partilerle. Bu oylama sayın cumhurbaşkanının parti ilişkisinin sürdürülmesi oylamasıdır. Özünde budur. Dolayısıyla AK Parti kendine genel başkan seçecek.”

"Evet diyenler diyor da hayır diyenlere neden bu zulüm yapılıyor?"

Nuri Okutan, şöyle devam etti:

"Bize ne oluyor? Biz bunun neresindeyiz? Biz mi genel başkan seçeceğiz? Bunu bozan genel başkanın şahsi görüşleri var. Dün farklı, bugün farklı bir söylem var. Parti kararı yok. İstişare yok. Partimizin savunucusuyuz. Niye rahatsız oluyorlar anlamıyorum? ’Evet’ demeyince neden rahatsızlık oluştu. Biz partili olarak orada konuşmuş değiliz. ’Evet’ diyenler diyor da ’hayır’ diyenlere neden bu zulüm yapılıyor? Biz partimize, sayın genel başkanımız ve cumhurbaşkanına karşı kaba bir tutum içinde olmadık, olmayız da. Bu bakımdan böyle bir istişare kararı olsa istemesem de parti kararına uyarım. Biz memleketin geleceği açısından partimizi ve davamızı savunuyoruz. AK Parti’ye bir şey mi dedik de bizi partiden atıyorlar."