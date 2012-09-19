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Kültür-Sanat

Sinan Çetin: O sözler bana ait değil Hürriyet muhabiri: Ses kaydı var

Yönetmen Sinan Çetin’in zorunlu askerlik yasası ve PKK’yla ilgili gündemde yer alan sözlerin kendisine ait olmadığı söyledi

19 Eylül 2012 18:38

Zorunlu askerlik yasası ve PKK’yla ilgili açıklamaları tartışma yaratan Sinan Çetin, o sözleri söylemediğini iddia etti. Ancak haberi yapan Hürriyet muhabiri Behlül Aydın, elinde ses kaydının olduğunu söyledi.

Yönetmen Sinan Çetin’in zorunlu askerlik yasası ve  PKK’yla ilgili açıklamaları, büyük ses getirdi. Çetin, tepki çeken açıklamalarının ardından o sözleri söylemediğini öne sürdü. Ancak haberi hazırlayan Hürriyet muhabiri Behlül Aydın, elinde Çetin’in ses kaydının olduğunu söyledi: “Geçtiğimiz pazartesi günü şehit aileleriyle beraber ‘Çanakkale Çocukları’ filmini izlemek üzere Sinan Çetin’in Plato Film’deki ofisine gittim. Yanımda Akşam gazetesinden bir muhabir arkadaşım da vardı. Oraya gittiğimizde bize film izleme etkinliğinin iptal edildiği söylendi. 

O sırada spor yapan Sinan Çetin, yanımıza gelip bizimle sohbet etmeye başladı. Önce hangi gazeteden olduğumuzu sordu. Yönetmenliğini yaptığı ‘Çanakkale Çocukları’ filmini anlattı. Konu askerliğe geldi, bize askere gidip gitmediğimizi sordu, ardından ‘20 yaşında askere gitmek ne demek bilir misiniz?’ diyerek söze girdi ve haberde yazdığım o sözleri söyledi. O konuşurken de teybim kayıttaydı. O sözlerin kesinlikle söylenmediğine ilişkin iddialar asılsızdır.”

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