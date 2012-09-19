Sinan Çetin: PKK'yı satın al, konu kapansın

“Çanakkale Çocukları” filminin yönetmeni ve senaristi Sinan Çetin, “Zorunlu askerlik yasası”na karşı çıktı. Böyle bir yasanın olmaması gerektiğini söyleyen Çetin, bedelli askerlik yapan ünlülere de destek verdi. Malatya’da kısa dönem askerlik yapan Tarkan ve Mustafa Sandal örneklerinden yola çıkan yönetmen, “Mustafa Sandal’ı, Tarkan’ı askere alsan ne, almasan ne... Tarkan askerde patates soysa ne olur, soymasa ne olur” dedi.

‘PKK’yı satın alırsın’

hurriyet.com.tr'de Behlül Aydın imzasıyla yayımlanan habere göre Çetin, yeni sistem için bir de formül önerdi: “Askere giden 4 milyar maaş alır. Nereden alır parayı, askere gitmeyenden. Bu kadar basit. Bunun için ekonomiye de ihtiyaç yok. Hiç askerlik yapmamak için 1 milyon dolar ödemeye hazır bir sürü insan var benim tanıdığım... 10 gün askerlik 500 bin dolar, 20 günlük 200 bin dolar, 1 aylık 100 bin dolar, 2 aylık 10 bin dolar falan diye gider liste... Biz hesapladık, 33 milyar dolar yapıyor. Git PKK’yı satın al, konu kapandı!”

‘Seviyor gibi yapıyoruz’

Sinan Çetin, zorunlu askerlik hizmetinin istenen sonucu veremeyeceğini de ileri sürdü. Çetin, şöyle konuştu: “Ben askere gittim, elime bir gün silah almadım. Ama sen tutup mecburiyet koyuyorsun, ‘Gitmezsen yanarsın’ diyorsun. Ne yapsın Türk halkı da, seviyor gibi yapıyor. PKK’yı niye yenemiyoruz, biliyor musunuz? Çünkü orada istekli bir ordu var. Gençler bu savaşlarda kırılıyor, bunu kahramanlık edebiyatıyla, şehit edebiyatıyla, ‘gazi oldu, madalya aldı’ diyerek veriyorsun. Bu yalan bitsin artık. Dünyanın her yerinde profesyonel askerlik var, bizde ise zorunlu... Zorunlu askerlik mi olur?”