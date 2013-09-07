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Magazin

Sinan Akçıl ile Ebru Şallı arasında aşk dedikodusu

Magazin dünyası, Ebru Şallı'nın pop müzik şarkıcısı Sinan Akçıl'la aşk yaşadığı iddiasını konuşuyor

07 Eylül 2013 14:13

Magazin dünyası popçu Sinan Akçıl ile Ebru Şallı’nın aşk yaşadığı iddiasıyla çalkalanıyor. Yurtdışında tatil yaptıkları konuşulan ikili, en yakınlarının bile telefonlarına çıkmıyor.

İki çocuğunun babası işadamı Harun Tan'dan geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde boşanan Ebru Şallı'nın pop müzik şarkıcısı Sinan Akçıl'la aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin bir aydır beraber oldukları, 15 gündür de Avrupa'da tatil yaptıkları söylentisi magazin dünyasının son günlerdeki en çok konuşulan konusu.


Her ikisine de ulaşılamıyor


İddiaya göre, Ebru Şallı ve Sinan Akçıl önce Fransa'nın ünlü tatil merkezi St. Tropez'e gitti ardından da birlikte İspanya'nın Barcelona şehrine geçtiler. İkilinin tatili halen İtalya'nın Roma şehrinde devam ediyor. Çifte Ebru Şallı'nın çocukları Beren ve Pars da eşlik ediyor.

ETİKETLER

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