Ebru Şallı ve Harun Tan kimseler duymadan boşandı!

Ebru Şallı ve Harun Tan sessizce boşandı. Çift, önceki gün yapılan boşanma davasında birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmadı. Çocukların velayeti için anlaşıldı.

Çift, Gaziosmanpaşa 1'inci Aile Mahkemesi’ne gizlice başvuru yaparak boşanmak istediklerini bildirdi. Önceki gün duruşması yapılan davada avukatları ile hazır bulunan çift resmen boşanmış oldu. Birbirlerinden hiçbir talepte bulunmayan çift çocuklarının velayeti konusunda da anlaştı.

Başak Birdal’ın Sabah’taki haberine göre, çiftin 9 yaşındaki oğlu Beren'in velayeti Harun Tan'a, 3 yaşındaki oğlu Pars'ın velayeti ise Ebru Şallı'ya verildi. 1997'de Ozan Orhon'la yaptığı bir yıl süren evliliğin ardından Harun Tan'la ikinci kez dünya evine giren eşine duyduğu aşkı her fırsatta dile getiriyordu.

Kendini dünyanın en şanslı kadını olarak tanımlayan Ebru Şallı her röportajında "Harun'a deliler gibi âşığım"diyordu. Ancak Şallı'nın geçen yıl bir dergiye verdiği röportajda "Çocuk sahibi olmak romantizmi öldürüyor" sözleri çiftin evliliği hakkında kafaları karıştırmıştı.

36 yaşındaki Şallı, son yıllarda verdiği pilates dersleri ve yaptığı pilates programlarıyla adını duyurdu.