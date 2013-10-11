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Akçıl: Ebru Şallı değerli bir kadın, birbirimizi tanımaya çalışıyoruz

Üç ay önce 11 yıllık eşi Harun Tan’dan boşanan Ebru Şallı ’yla aşk yaşadığı iddia edilen Sinan Akçıl ilk kez konuştu

11 Ekim 2013 12:29


Ebru Şallı'yla aşk yaşadığı iddia edilen Sinan Akçıl ilk kez konuştu. Akçıl "O saygıdeğer bir kadın. Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz" dedi.

Şafak Güven'in Akşam gazetesinde yer alan haberine göre, Gece Mekân Oscarları 2013 Ödülleri’ne katılan Akçıl, basın mensuplarının ısrarlı soruları karşısında sessizliğini bozdu: Ebru bugüne kadar tanıdığım en kutsal ve saygıdeğer kadınlardan biri. İnsanlar biraz rahat bırakırsa birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Onu tanıdığım için çok mutluyum. Şu an bunu söyleyebilirim. İyi ki tanıştım diyorum.

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