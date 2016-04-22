Silopi'de operasyonlar tamamlandı; asker bölgeden ayrılıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 5 Nisan'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası başlatılan operasyonların tamamlandığı duyuruldu. Polis ekiplerinin arama tarama faaliyetlerinin devam edeceği ilçede, askeri birlikler ayrılmaya başladı.

Sokağa çıkma yasağının ise ilerleyen günlerde kaldırılacağını bildirdi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, güvenlik güçlerinin verdiği bilgilerde bugüne kadar 19 PKK’lının etkisiz hale getirildiği, yaklaşık bin 550 evde arama yapıldı, 32 el yapımı patlayıcı imha edilirken, operasyonda ayrıca 2 roketatar, 4 uzun namlulu silah, 11 el bombası, 16 roketatar mermisi, 11 roketatar sevk fişeği, telsiz ile çok sayıda mermi ve yaşam malzemesi ele geçirildiği ifade edildi.