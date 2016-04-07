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Silopi'de son 24 saatte 2'si bebek 8 kişi hayatını kaybetti

Silopi'de sokağa çıkma yasağı 4 Nisan'da yeniden ilan edildi

07 Nisan 2016 15:43

Sokağa çıkma yasağının yeniden ilan edildiği Şırnak’ın Silopi ilçesinde son 24 saat içinde yaşanan çatışmalarda 2’si bebek 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Evrensel’e yer alan habere göre, Silopi ilçesinde gündüzleri de kapsayacak şekilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile birlikte Başak ve Barbaros mahallerine yönelik gerçekleşen çatışmalarda hayatını kaybeden 70 yaşındaki Zülfiye Şalk’ın ağır yaralanan 2 yaşındaki torunu Esra da yaşamını yitirdi. Cizre Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Batman’a sevk edilen Esra, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Başak ile Barbaros mahallelerine yönelik gerçekleştirilen atışlarda 45 yaşındaki Behiye Erener, 70 yaşındaki Zülfiye Şalk ile aynı aileden İsa, Ahmet, Muhyettin ve Saadettin Tonguç adlı siviller hayatını kaybetti. Çatışmalarda çok sayıda sivil de ağır yaralandı. Yine gece saatlerinde Başak Mahallesi'nde evlerinin balkonunda oyun oynayan Rahime Sanır (14) askerlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirirken, ağabeyi Murat Sanır (17) ise yaralandı.

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