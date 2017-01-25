Silivri'deki 'Cumhuriyet'çilerden Şafak Pavey'e: Görüntüler utanç verici!..

CHP milletvekili Utku Çakırözer, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesi yazar, çizer ve yöneticilerini ziyaret etti. Yazar ve yöneticiler, kendilerini cezaevinde ilk ziyaret eden kişi olarak CHP’li Şafak Pavey’e TBMM Genel Kurulu’nda anayasa görüşmeleri sırasında yapılan saldırı için, “Cezaevindeki koğuşlarımızdan o utanç verici görüntüleri izlemekten büyük üzüntü duyduk. Kendisine Silivri’deki koğuşlarımızdan geçmiş olsun diyoruz. Burada biz tutuklu gazetecilere verdiği desteği hiç unutmayacağız. Buradan çıkıp özgürlüğümüze kavuştuğumuzda ilk ziyaretine gideceğimiz kişi Şafak Pavey olacak” mesajını verdiler. Çakırözer, Silivri’den kendisi için verilen mesajı Pavey’e iletti. Çakırözer, Pavey’in duygulandığını aktardı.

Cumhuriyet'in haberine göre, gazeteci milletvekillerinden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer önceki gün Silivri Cezaevi’nde yaklaşık üç aydır tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerini ziyaret etti.

Uğur Mumcu’yu 24. ölüm yıldönümünde özlem ve saygıyla andıklarını belirten tutuklu Cumhuriyet çalışanları, “Türkiye’de her dönem başta gazetemiz Cumhuriyet ve yazarlarımız olmak üzere basın ve basın emekçilerini hedef alan saldırı, şiddet baskı ve tehditler olmuştur. Bu tehditlere karşı gazetecilerin tek gücü kendi aralarındaki dayanışmadır.Gazetecilik dayanışma demektir. Dayanışma yoksa gazetecilik de yoktur” mesajı verdiler.

Çakırözer, tutuklu Cumhuriyet çalışanlarının mesajlarını, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen “Gazeteci Olmak, Gazeteci Ölmek” isimli panelde kamuoyuna duyurdu. TGC ve diğer basın örgütlerine tutuklu gazetecilerle gösterdikleri dayanışma için teşekkür eden Cumhuriyet çalışanları meslektaşlarına şu mesajları iletti:

“Savcılık sorgusunda bize ‘Hangi örgüte mensupsunuz’ diye sorduklarında bir tek yanıtımız vardı? ‘Bizim tek örgütümüz Gazeteciler Cemiyetidir’. Bizimle gösterdikleri dayanışma için hem TGC’ye hem de diğer meslek örgütlerimize yürekten teşekkür ediyor, her bir meslektaşımızı kucaklıyoruz”