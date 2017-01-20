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Meclis'teki kavgada protezi çıkan Şafak Pavey: Gözleri dönmüş gibi saldırdılar; AKP'li Enç beni itti, yere düştüm!

"Burcu Çelik Özkan'ın saçlarını çektiler"

Solda AKP&#39;li Enç, sağda yere düşen CHP&#39;li Pavey

20 Ocak 2017 00:31

Meclis’te Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın kelepçeli eylemi sonrası çıkan kavgada protezi çıkan CHP Milletvekili Şafak Pavey, yaşananları anlattı. 

Diken’de yer alan habere göre, Pavey yaşananları şöyle anlattı:

“Gözleri dönmüş şekilde hepimize saldırdılar. Bu saldırı Anayasa geçtikten sonra bizlere yapacaklarının ayak izlerini gösteriyor. Ben kürsünün oradaydım. AKP Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç önce vurmak istedi. Araya HDP vekili Burcu Çelik Özkan girdi. Onun saçlarını çektiler. Enç, beni itti, yere düştüm. Diğer vekili saçından sürüklediler. Gözleri dönmüş gibi hepimize saldırdılar. Zaten görüntülerde de bunları göreceksiniz.”

AKP’li Enç’in de boyun ve belinden yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor.

 

Nazlıaka, Pavey'i hastanede ziyaret etti

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