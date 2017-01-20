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TBMM'de protez kolu çıkan Pavey: Aynı görüşte olmadıkları insanlara fiziki güç kullananlara, haydut deniyor!

"Zafer sarhoşluğunun bu kadar küstahça yansımasını beklemiyordum"

20 Ocak 2017 20:04

TBMM’deki anayasa görüşmelerinde AKP’li kadın milletvekillerinin, kendini kürsüye kelepçeleyen Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’ya müdahale ettiği sırada yere düşerek protez kolu çıkan ve yumuşak doku zedelenmesi bulunan CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey uğradığı saldırıyı yazılı bir açıklamayla anlattı.

“İnsanı dehşete düşüren bir nefretle, aynı görüşte olmadıkları insanlara fiziki güç kullananlara uluslararası sözlükte milletvekili değil, haydut deniyor” ifadelerini kullanan Pavey, “Kontrol edilemeyen güç daha tam olarak ellerine geçmemişken bunu yapanların, sonrasında neye dönüşeceklerini varın siz düşünün” dedi. Pavey kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Pavey’in açıklaması şöyle:


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