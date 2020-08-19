Sıla Gençoğlu'ndan, "Kadınları Koruyan İstanbul Sözleşmesi Uygulansın!" imza kampanyasına destek

En son oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü açıklayarak olayı mahkemeye taşımasıyla gündeme gelen şarkıcı Sıla Gençoğlu, iktidar tarafından çıkılması veya bazı maddelerinin değiştirilmesi gündeme getirilen kadın haklarını koruyan İstanbul Sözleşmesi için başlatılan "Kadınları Koruyan İstanbul Sözleşmesi Uygulansın!" kampanyasına destek verdi.

Kişisel sosyal medya hesabından kampanyanın linkini paylaşan Gençoğlu, #İstanbulSözleşmesiYaşatır etiketini kullandı. Sıla Gençoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Kampanya hakkında

6284 nolu yasanın detaylarına yer verilen söz konusu kampanya metninde şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleyebilemek için kabul edildi. Kadınları koruyan bu yasa zaten gerektiği gibi uygulanmazken, şimdi bir de tamamen kaldırılması gündemde.

İstanbul Sözleşmesi tartışılırken:

Kadınlar hayatını kaybediyor

Eziyet edilerek öldürülüyor

Kadın cinayetlerinin üstü örtülmeye çalışılıyor

Bu kampanyayla yasanın kaldırılması tartışmalarının sona ermesini ve etkin bir şekilde uygulanmasını talep ediyoruz.

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 nolu yasanın içeriğinden haberdar değilseniz, lütfen kampanya metnini okumaya devam edin. Çünkü yasayla kadınlara tanınan haklar, tüm kadınlar için yaşamsal önem taşıyor.

Kampanyayı imzalayıp paylaşarak, hem var olan haklarımızı talep edebilir hem de bu haklardan haberdar olmayan kadınlara bu kampanyanın ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Kampanya metninde, "İstanbul Sözleşmesi nedir?" sorusu da şöyle cevaplandırılıyor: Resmi adı “Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olan İstanbul Sözleşmesi, İmzacı devletlere kadınları her türlü şiddete karşı korumak, ayrımcılığın önüne geçmek ve kadınların güçlendirilmesi yoluyla eşitliğin sağlanması bakımından yükümlülükler getiriyor. Bu sözleşmeyi ilk imzalayan ülke Türkiye. Türkiye’de Sözleşme kapsamında kadın örgütlerinin büyük mücadeleleri sonucunda atılan somut adımlardan biri 2012 yılında çıkarılan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’dur.

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