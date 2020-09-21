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Kültür-Sanat

Sıla'dan Umuttan Çocuklar Derneği'ne destek için akustik performans

Cem Adrian'ın başlattığı kampanyaya Sıla'dan destek geldi

21 Eylül 2020 19:00

T24 Haber Merkezi

Umuttan Çocuklar Derneği için şarkıcı Cem Adrian tarafından başlatılan "Bir Kayıt Bağışlar Mısın?" kampanyasının ikinci kaydı, şarkıcı Sıla'dan geldi.

Sıla, Umuttan Çocuklar Derneği'ne katkıda bulunmak için 'İmkansız' isimli şarkıyı akustik olarak seslendirdi.

Cem Adrian, kampanya için ilk desteği Umuttan Çocuklar Youtube kanalına 'Emir' şarkısının akustik kaydını yükleyerek sağlamıştı.

Youtube'a yüklenen videoların izlenmelerinden elde edilecek gelirler Umuttan Çocuklar Derneği'nin hesabında birikecek.

Sıla'nın videosu için tıklayın.

Cem Adrian'ın videosu için tıklayın.

TIKLAYIN: Cem Adrian'dan müzisyenler 'bağış kanalı' çağrısı

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