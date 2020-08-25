Cem Adrian'dan müzisyenler 'bağış kanalı' çağrısı

Şarkıcı Cem Adrian, ihtiyaç sahibi çocuklara yardımda bulunan Umuttan Çocuklar Derneği'ne katkıda bulunmak için müzisyenlere çağrıda bulundu. ''Umuttan Çocuklar'' ismiyle bir Youtube kanalı açılmasını öneren Adrian, müzisyenlerden telif sorunu yaratmayacak yeni ya da canlı şarkı kayıtlarını bu kanalda toplayıp; dinlenmeden elde edilecek gelirleri derneğe bağışlamalarını rica etti.

Cem Adrian, destek vermek isteyen müzisyenlerle direkt iletişime geçeceğini ve ilk canlı kaydın da kendisi tarafından yapılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cem Adrian'ın çağrısı şöyle:

''Bu gönderi, tanıdığım ya da tanımadığım tüm müzisyen dostlara bir çağrım ve ricamdır. Instagram'da kuruluşunun başından beri takipçisi ve destekçisi olduğum "Umuttan Çocuklar" isimli iyilik hareketi geçtiğimiz aylarda resmi bir dernek oldu. Tüm faaliyetlerini şeffaf şekilde görebileceğiniz sosyal medya hesaplarına sahipler. Hiçbir siyasi ya da benzeri bir amaç / taraf benimsemeyen, gönüllülükle yürüyen, öncelikleri köy okulları öğrencileri, sağlık sorunları yaşayan çocuklar ve ihtiyaç sahipleri ile onlara yardım edebilecekleri buluşturan bir oluşum "Umuttan Çocuklar"

Bu harekete daha fazla nasıl destek olabileceğimi düşünürken aklıma güzel bir fikir geldi. "Umuttan Çocuklar"a bir YouTube kanalı açıp, müzisyen dostlardan "kayıt bağışı" istemek... Bu kayıtlar birikip dinlendikçe ve kanal büyüdükçe, tüm gelirlerin "Umuttan Çocuklar" derneğinin hesabında birikmesi ve biriken gelirler ile binlerce çocuğa umut ve iyilik olması hayalim... Hem de sonsuza kadar...

Bu projeye destek vermek ve içinde olmak isteyen tüm müzisyenlere açığız. Yapmanız gereken tek şey derneğe herhangi bir şarkınızın "telif sorunu yaratmayacak" yeni ya da canlı bir kaydını ulaştırmanız ve bu kaydınızın YouTube dinlenme gelirini bağışlamanız. Şarkınız, derneğin YouTube kanalında yıllarca dinlendikçe ve gelir elde ettikçe binlerce çocuğun yüzündeki mutluluk olacaksınız.

Tüm gelirler bilgileri ve gelirler ile ne yapıldığı şeffaf şekilde derneğin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak ve siz de nelere vesile olduğunuza şahit olacaksınız.

Destek vermek isteyen müzisyen dostlarımla direkt iletişime geçeceğim. Sormak istediğiniz tüm sorular için de hazırım. Destek vermek isteyen tüm müzisyen dostlar bu gönderinin altına yorum yapabilirler. Ya da bana bir işaret verebilirler. Kendilerine ulaşacağım...

İlk canlı kayıt benden...

Sevgi, umut ve güzelliklerle..."