Sikkim'deki havalimanı dünyanın en güzeli olabilir mi?

Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından Pazartesi günü açılan ülkenin 100. havaalanı, kimilerine göre aynı zamanda dünyanın en güzel havaalanı.

Ülkenin kuzey doğusundaki Sikkim eyaleti, bir zamanlar Himalayalar'da kurulu eski ve küçük bir krallıktı. Bölgenin ilk havaalanı olan Pakyong, başkente 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

TIKLAYIN - İşte Sikkim'deki Pakyong Havalimanı'ndan fotoğraflar

Bir dağ oyularak inşa edilen Hindistan'ın en yeni havaalanı, güzelliğinin yanında 'mühendislik harikası' olarak da tanımlanıyor.

İnşaatı 9 yıl sürdü

Çin sınırına 60 kilometre mesafede yer alan havaalanı, 1,371 rakımlı Pakyong köyünün hemen üzerine inşa edildi. Eyalet aynı zamanda dünyanın en yüksek üçüncü dağı olan Kanchenjunga'ya da ev sahipliği yapıyor.

Pakyong Havaalanının, 1.75 kilometre uzunluğundaki pistinin iki ucunda da derin vadiler yer alıyor. Aynı anda 100 yolcuya hizmet verebilecek bir terminal binası ile iki uçaklık bir park alanı da bulunuyor.

9 yıl süren havaalanı inşaatını gerçekleştiren Hint şirketin sözcüsü Punj Lloyd, bölgenin topografyasının ve sert hava koşullarının süreci "çok zorlaştırdığını" açıkladı.

Dünyanın en uzun istinat duvarlarından birine sahip

Mühendisler, temel zorluğun, çılarılan toprağın inşa alanına çıkarılmasında yaşandığını belirtiyor. Dar dağ yollarından inmek zorunda olan moloz kamyonlarının çalışması, Nisan - Eylül ayları arasındaki Muson mevsiminden etkilendi.

Mühendisler, pist de dahil olmak üzere tüm havaalanının, 80 metre boyunda bir set duvarı ile güçlendirilen arazi üzerine inşa edildiğini açıklıyor. Sözcü Punj Lloyd, bunun dünyadaki en uzun istinat duvarlarından biri olduğunu da kaydediyor.