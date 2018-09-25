İşte Sikkim'deki Pakyong Havalimanı'ndan fotoğraflar
25 Eylül 2018 17:39
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından Pazartesi günü açılan ülkenin 100. havaalanı, kimilerine göre aynı zamanda dünyanın en güzel havaalanı.
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Ülkenin kuzey doğusundaki Sikkim eyaleti, bir zamanlar Himalayalar'da kurulu eski ve küçük bir krallıktı.
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Bölgenin ilk havaalanı olan Pakyong, başkente 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
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Bir dağ oyularak inşa edilen Hindistan'ın en yeni havaalanı, güzelliğinin yanında 'mühendislik harikası' olarak da tanımlanıyor.
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Çin sınırına 60 kilometre mesafede yer alan havaalanı, 1,371 rakımlı Pakyong köyünün hemen üzerine inşa edildi.
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