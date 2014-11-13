Mahkeme, Yargıtay’ın kararına uydu, şike davası sil baştan

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin "futbolda şike" davasına ilişkin 31 sanık hakkındaki bozma hükmüne uyulmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Yargıtay'ın bozma kararının ardından İstanbul 13. Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmaya, sanıklar Olgun Peker ve Haldun Şenman katıldı.

Duruşmada, aralarında Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz, eski Beşiktaşlı yönetici Serdar Adalı, Fenerbahçeli yönetici Şekip Mosturoğlu ve bazı futbolcuların da bulunduğu sanıkları avukatları temsil etti. Sanık avukatlarına, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin bozma kararına uyulup uyulmamasına ilişkin görüşleri soruldu.

Mahkeme, beyanların alınmasının ardından ara kararını açıkladı. Mahkeme başkanı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin, 31 sanık hakkındaki bozma kararına uyulmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Duruşma, bu karara karşı sanık avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.