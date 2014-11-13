Aziz Yıldırım şike davasında mahkemenin kararını bekliyor

Yargıtay’ın haklarındaki kararları bozduğu Şike Davası sanıklarının bugünkü duruşmasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım başta olmak üzere ceza alan tüm sanıklara sanki hiç ceza almamış gibi, sil baştan yargılanma şansı da karara bağlanacak.

Şike Davası’nda Yargıtay’ın kararlarını bozduğu kişilerin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülecek duruşması Aziz Yıldırım için de kader niteliği taşıyor.

Gülden Aydın’ın Hürriyet’teki haberine göre, davada, KCK Basın Davası’nda kabul edilen ‘Anayasa’ya aykırılık’ itirazı kabul edilirse, Yargıtay’da haklarındaki karar bozulan ve bozulmayan tüm sanıkların dosyaları bir araya gelecek. Bu da 2015 Ocak’ında yeniden yargılanacak olan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a ‘sanki hiç ceza almamış gibi’ yeniden yargılanma yolunu açacak.

‘Anayasa Mahkemesi de kabul etti’

Şike Davası avukatlarından Ali Rıza Dizdar, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin KCK Basın Davası’nda, kapatılan Özel Yetkili Mahkemeler’in kaldığı yerden görevlendirilen mahkemelerde devam edeceği hususundaki maddeyi Anayasa’ya aykırı bulup dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne gönderdiğini hatırlattı.

Dizdar, “Çünkü yeniden kurulan mahkemenin delilleri eski mahkemenin bulunduğu safhadan itibaren değil, başından itibaren tartışması gerekir. Anayasa Mahkemesi, o mahkemenin delilleri ve dinlenme taleplerinin reddetmesini, adil yargılanma yönünde hak ihlali kabul etti” dedi. Dizdar, itirazlarının kabul edilmesi halinde Yıldırım dahil Olgun Peker ve İlhan Ekşioğlu gibi sanıkların sil baştan yargılanacağını vurguladı.