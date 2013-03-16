'Futbolda şikeyle kara para aklanıyor, uyuşturucu ve insan ticareti yapılıyor'

Şike olaylarının artmasından büyük endişe duyan Avrupa Parlamentosu (AP), yayınladığı raporda şikenin büyük bir soruna dönüştüğü vurgulandı. Raporda, suç şebekelerinin kara para aklamak için futbol kulüplerine yaptıkları yatırımı artırdıkları, kazanılan paraların uyuşturucu ve insan kaçakçılığında kullanıldığı belirtildi.

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı’nın (Europol) 380’i Avrupa’da olmak üzere 680 futbol maçında şike tespit etmesinin ardından harekete geçen AP, önceki gün ‘sporda şike ve yolsuzluk’ raporunu kabul etti.

Selçuk Gültaşlı'nın Zaman gazetesindeki haberine göre, Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) bütün büyük siyasi grupların desteğini alan raporda şikenin genelde sporda özelde futbolda büyük bir soruna dönüştüğü, suç şebekelerinin kara para aklamak için spor kulüplerine yaptıkları yatırımı artırdıkları ve bu yolla kazanılan paraların uyuşturucu ve insan kaçakçılığında kullanıldığı vurgulandı.

AB üyesi ülkelerin çoğunun şikeden etkilendiğine ve şikenin örgütlü suç şebekeleri ile doğrudan irtibatlı olduğuna dikkat çekilen rapordaki en çarpıcı tespitlerden biri de şikenin çok yüksek gelir üreten bir suç olmasına rağmen cezaların son derece düşük kalması ve çoğu zaman da soruşturulmaması.

AP, şike tespit edildiğinde bile verilen cezaların düşük olmasının sporun para aklanması, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı için suç şebekelerince kullanılmasına yol açtığını belirtiyor. AP’nin ‘sporda yolsuzluk’ raportörü Emine Bozkurt, suç şebekelerinin futbola sızarak ‘yeni bir sektör’ geliştirdiklerini söyledi. Şike yapmanın son derece kolay olduğunu dile getiren Bozkurt, AB üyesi bazı ülkelerde şikenin ceza hukukunda bile tanımlanmadığına işaret ederek, “Riski çok az” dedi.

Raporda Türkiye’ye dair herhangi bir atıf bulunmuyor ancak 3. ülkelerdeki şike vakaları için de işbirliğinin artırılması talep ediliyor.

Şike ve sporda yolsuzlukla mücadele için 24 teklif yapan Avrupa Parlamentosu’nun raporuna sadece aşırı sağcı milletvekilleri ‘hayır’ oyu verdi.

Rapor, AB üyesi 27 ülke için kaleme alındı. AP’nin ‘sporda yolsuzluk’ raportörü Emine Bozkurt, geçtiğimiz ay yayınlanan Avrupa Birliği Polis Teşkilatı’nın (Europol) şike raporunun ardından harekete geçerek, AP’de tartışma talebinde bulunduğunu hatırlatıldı. Önceki gün kabul edilen raporun önemli kısmını kaleme alan Bozkurt, şikeden çok tedirgin olduğuna dikkati çekti. AB de şike olaylarının artmasından büyük endişe duyuyor ve örgütlü suç şebekelerinin spor dünyasında faaliyet gösterdiği iddialarını çok ciddiye alıyor.

AP raporu, Europol’ün geçtiğimiz ay 380’i Avrupa’da olmak üzere 680 futbol maçını şaibeli, 425 kişiyi şüpheli ilan ettiğini, 50 kişinin de tutuklandığını hatırlatıyor. Rapor, rakamların ‘buzdağının görünen ucu’ olduğunun altı çizildi.

Türkiye, Europol’ün şubat ayı başında açıkladığı raporda 79 vakayla şaibeli maçlar listesinde birinci olmuştu.

Raporda öne çıkan bölümler şöyle:

- Şike, somut olarak ceza hukukunun bir parçası haline getirilmeli ve bütün üyelerde asgari standart cezalar öngörülmeli.

- Hukuki boşluklara karşı tedbir alınmalı, AB Komisyonu üye ülkelerin ortak bir mevzuat hazırlayıp uygulamasını takip etmeli.

- Şikeyle mücadele için 27 üye özel birimler kurmalı ve işbirliğini artırıcı tedbirler alınmalı.

- Şikeye bulaşmış kişi ve kurumlar için ortak bir liste yapılmalı. Şikeyle mücadele kurumları sadece AB üyeleri ile değil, 3. ülkelerle de işbirliği yapmalı.

- AB topraklarında oynanan müsabakalarda şikeye karışan 3. ülke vatandaş ve kulüpleri tespit edilmeli ve bu ülkelerle şikeye karşı ortak hareket edilmeli.

- Şikeye karşı bütün cephelerde mücadele yapılmalı, ülkelerin polis teşkilatları, yargı kurumları ve spor kulüpleri ile sıkı koordinasyon yapılmalı.