'Sık dişini helası' restore ediliyor

Tokat’ta tarihi Sulusokak’ta bulunan ve halk arasında ‘Sık dişini helası’ olarak adlandırılan Osmanlı döneminden kalma yapı için restorasyon çalışması başlatıldı. Belediye tarafından başlatılan çalışmayla müzeye dönüştürülmesi planlanan yapının turizme kazandırılması planlanıyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 1600’lü yıllarda yapılmış olan ve son yıllarda depo olarak kullanılan, ardından da boşaltılan yapıda bir hafta önce başlayan çalışmaları inceledi.

'Sık dişini helası' 15. yüzyıla ait

Sulusokak’ta çok sayıda tarihi yapının bulunduğunu söyleyen Eroğlu ‘Sık dişini helası’ için; "Bu mekanın 15’inci yüzyılda yapıldığını öngörüyoruz. Burası zaman zaman insanların hamam, zaman zaman ise umumi ihtiyaçlarını giderdiği mekan olarak kullanılmış. O dönemlerde 12 tane ticaret hanı varmış bu mekanlarda. Burada birçok insan kalırmış ve buraya gelip yıkanırlarmış, ya da ihtiyaçlarını giderirlermiş.” ifadelerini kullandı.

Kendi yüzyılı içerisinde bu yapının bir ilk olma özelliği taşıdığını belirten Belediye Başkanı, “Burayı müze haline dönüştürelim, hem iç hem de dış cephesini dokusuna uygun bir mekan haline getirelim ve insanların ziyaretine buraları açalım istiyoruz" şeklinde konuştu.

Restorasyon çalışmalarının 8 ay sonunda tamamlanması planlanıyor.

Sulusokak Çarşısı’nda bulunan ve Osmanlı döneminde çevre esnafının kullandığı tek tuvalet olan yapıya o dönemde esnafın uzun kuyruklar oluşturmasından ve birbirlerine ’Sık dişini’ demesi nedeniyle bu ismin verildiği belirtildi.