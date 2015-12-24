Kapalıçarşı'da 5 yıl sürecek restorasyon süreci başlıyor

İstanbul’un önemli turistik mekanlarından Kapalıçarşı’da kapsamlı bir restorasyon süreci başlıyor. 2016’nın ocak ayı sonunda 5 yıl süreceği tahmin edilen restorasyon süreci için ilk ‘kazma’nın bir ay içerisinde vurulması planlanıyor.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; İstanbul'un tarihi, turistik ve ticari yapılarından biri olan ve Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen Kapalıçarşı, dünyanın en işlek noktalarından biri. Çarşı’yı geçtiğimiz 92 milyona yakın kişi ziyaret etti. 2 bin 500 esnafın iş yaptığı, 10 bini aşkın kişinin çalıştığı Kapalıçarşı’da 2009’dan bu yana gündemde olan ‘restorasyon’ sürecinde sona gelindi.

Belediye, esnafı topladı

Anıtlar Yüksel Kurulu’ndan da gerekli izinlerin çıkması ile birlikte restorasyon sürecinde önemli bir eşik de aşılmış oldu. Fatih Belediyesi, geçtiğimiz pazartesi günü 300’e yakın Çarşı esnafının katıldığı bir toplantı yaptı. Belediye Başkanı Mustafa Demir’in yönettiği toplantıda esnaf ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Taraflar, büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Süreç 5 yıl devam edebilir

Restorasyon sürecinin 5 yıla yakın sürmesi bekleniyor. Bu sürecin muhatabı olarak ise yeni bir yönetim oluşturulacak. 9 kişinin Çarşı esnafından 4 kişinin ise kamu kurumlarından olması planlanıyor. Kapalıçarşı Esnaflar Derneği Başkan Vekili Atilla Saraç, restorasyon sürecinin ocak sonu veya şubat ayı başı başlamasını beklediklerini kaydetti. Saraç, projenin finansmanı için Fatih Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür Bakanlığı’nın destekte bulunduğunu söyledi.

"Çatı da onarılacak, güçlendirme de yapılacak"

Saraç, finansmanın bir kısmının esnaftan karşılanması durumunun söz konusu olabileceğini, ancak bu rakamın düşük olacağını düşündüklerini kaydetti. Restorasyon süreci, kanalizasyon işlerini, yerlerin onarımını, bazı yerlerin güçlendirilmesini, çatının onarımını ve ısıtma-soğutma işlerini kapsıyor. Kapalıçarşı’nın üzerinde bulunduğu alanın toplam büyüklüğü ise 46 dönüm olarak kayıtlara geçmiş durumda.

1932'den beri 4 nesil olarak Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren Hakan Evin, yürütülen süreçten memnun olduklarını ifade etti. Önemli bir tarihi ve kültürel değer olan Kapalıçarşı'da yapılacak restorasyonun tüm taraflar için olumlu sonuçlar ortaya çıkaracağına işaret etti.